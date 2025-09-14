שתי הקבוצות של מנצ'סטר הגיעו לדרבי עם ניצחון אחד בשלושה משחקים, וקיוו להתאושש על החשבון היריבה העירונית. מי שעשתה זאת היא סיטי עם ניצחון ענק,

שתי הקבוצות של מנצ'סטר הגיעו לדרבי עם ניצחון אחד בשלושה משחקים, וקיוו להתאושש על החשבון היריבה העירונית. מי שעשתה זאת היא סיטי עם ניצחון ענק 0:3, בכיכובו של ארלינג האלנד עם צמד.

מנצ'סטר סיטי עלתה על לוח התוצאות כבר בדקה ה-18 מבישול של ג'רמי דוקו לפיל פודן. ארלינג האלנד המשיך את הכושר המטורף מהנבחרת והכפיל את התוצאה בדקה ה-54 מבישול שני של דוקו.

הנורווגי שבשבוע שעבר הבקיע חמישיה בנבחרת, המשיך בכושר הנהדר עם צמד. בזכות הניצחון מנצ'סטר סיטי הכפילה את מספר הנקודות שלה והיא עומדת על 6. מנצ'סטר יונייטד נשארה על ארבע בלבד.

עד הניצחון היום סיטי לא ניצחה במשך ארבעה דרבים רצופים, האם הניצחון היום יוציא אותה לדרך חדשה? ג'אנלואיג'י דונארומה הפך לשעור הראשון של סיטי ששומר על רשת נקייה בהופעת הבכורה. זה היה הניצחון ה-62 של סיטי בדרבי, אל מול 80 של יונייטד.