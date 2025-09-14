משרד הבריאות קורא לציבור לפנות בדחיפות ללשכות הבריאות במקרה של מגע עם בעל החיים, ולהעביר את המידע למטיילים ולתושבים באזור

משרד הבריאות מעדכן היום, 14 בספטמבר 2025, על מקרה של תן שנמצא נגוע בכלבת בסמוך לקיבוץ שלוחות שבמועצה האזורית עמק המעיינות.

בעקבות האירוע, אדם אחד שנחשף לתן הופנה לקבלת טיפול מונע נגד מחלת הכלבת.

במשרד הבריאות מבקשים מכל מי שבא במגע ישיר או עקיף עם בעל החיים הנגוע או עם חיית בר משוטטת באזור, בתקופה שבין 08 באוגוסט 2025 ועד 22 באוגוסט 2025 כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות בעפולה בטלפון 04־6099000, או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו, לצורך הערכת הצורך בטיפול מונע.

במקרה של חשיפה מחוץ לשעות הפעילות או במהלך סוף השבוע, יש לפנות לחדר מיון בבית חולים.

הנחיות לציבור:

הורים לילדים: יש לוודא עם ילדיהם אם היו במגע עם בעלי חיים חשודים, ולפנות בהקדם ללשכת הבריאות.

בעלי חיות מחמד: מתבקשים לפנות לוטרינר הרשותי ולוודא כי חיסוני בעלי החיים בתוקף.

מטיילים ונופשים באזור: מתבקשים להעביר את המידע הלאה כדי למנוע חשיפה נוספת.

משרד הבריאות שב ומזכיר: כל מי שננשך או נשרט על ידי בעל חיים, יש לשטוף מיד את האזור במים זורמים וסבון, לחטא בחומר חיטוי ולפנות בהקדם ללשכת הבריאות לצורך בירור הצורך בטיפול מונע נגד כלבת.