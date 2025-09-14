ההרכב המוזיקלי "בוב וילן" שהפך למוכר לאחר שביוני האחרון במהלך הופעה קראו "מוות לצה"ל" בשידור חי, חוזרים לכותרות לאחר שחגגו את ההתנקשות בצ'ארלי קירק

הלהקה הבריטית, בוב וילן, שלפני מספר שבועות הפכה לידועה לשמצה לאחר שקראה "מוות לצה"ל" בהופעה בפסטיבל מוזיקה באנגליה, עולה שוב לכותרות, לאחר שהלהקה חגגה את ההתנקשות בפעיל הפוליטי האמריקאי צ'ארלי קירק.

ההרכב המוזיקלי "בוב וילן", שנודע במיוחד לאחרונה לאחר שביוני 2025, קראו במהלך הופעה ששודרה בפסטיבל גלסטונברי המפורסם באנגליה "מוות לצה"ל" וקראו קריאות מסיתות כנגד ישראל ובעד טרור פלסטיני במהלך ההופעה.

כעת הלהקה חוזרת לכותרות עם סערה חדשה, במהלך הופעה שבוצעה בימים האחרונים, חגגו הצמד את ההתנקשות בחיו של המשפיען ואיש השיח השמרני מארה"ב, צ'ארלי קירק.

בהופעה שתועדה על ידי אורחים, הודיעו אנשי ההרכב: "אנחנו רוצים להקדיש את השיר הבא, לחתיכה מוחלטת של ח*א אנושית, הכינויים שלו הם: היו, היה. כי אם אתה תדבר יותר מידי שטויות, ירו בך!".

שני המופיעים חגגו על הבמה וצעקו: "תנוח על משכבך בשלום, צ'ארלי קירק, חתיכת ח*א!".

הדברים שנחשפו לאחרונה, החזירו את ההרכב הבריטי הידוע לשמצה חזרה לכותרות, באמירה שצפויה להצית סערה נוספת ואולי אפילו גדולה יותר מבעבר.