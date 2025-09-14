הלהקה הבריטית, בוב וילן, שלפני מספר שבועות הפכה לידועה לשמצה לאחר שקראה "מוות לצה"ל" בהופעה בפסטיבל מוזיקה באנגליה, עולה שוב לכותרות, לאחר שהלהקה חגגה את ההתנקשות בפעיל הפוליטי האמריקאי צ'ארלי קירק.
ההרכב המוזיקלי "בוב וילן", שנודע במיוחד לאחרונה לאחר שביוני 2025, קראו במהלך הופעה ששודרה בפסטיבל גלסטונברי המפורסם באנגליה "מוות לצה"ל" וקראו קריאות מסיתות כנגד ישראל ובעד טרור פלסטיני במהלך ההופעה.
כעת הלהקה חוזרת לכותרות עם סערה חדשה, במהלך הופעה שבוצעה בימים האחרונים, חגגו הצמד את ההתנקשות בחיו של המשפיען ואיש השיח השמרני מארה"ב, צ'ארלי קירק.
בהופעה שתועדה על ידי אורחים, הודיעו אנשי ההרכב: "אנחנו רוצים להקדיש את השיר הבא, לחתיכה מוחלטת של ח*א אנושית, הכינויים שלו הם: היו, היה. כי אם אתה תדבר יותר מידי שטויות, ירו בך!".
שני המופיעים חגגו על הבמה וצעקו: "תנוח על משכבך בשלום, צ'ארלי קירק, חתיכת ח*א!".
הדברים שנחשפו לאחרונה, החזירו את ההרכב הבריטי הידוע לשמצה חזרה לכותרות, באמירה שצפויה להצית סערה נוספת ואולי אפילו גדולה יותר מבעבר.
מה דעתך בנושא?
אדם
העולם מלא בזבל אנושי גם אתה חולק על דיעות של מישהו איך אתה יכול לשמוח במוות שלו. האיש לא עשה רע לאדם בעולם חוץ מלהשמיע דיעות אבל מי שתומך במחבלי חמאס...
העולם מלא בזבל אנושי גם אתה חולק על דיעות של מישהו איך אתה יכול לשמוח במוות שלו. האיש לא עשה רע לאדם בעולם חוץ מלהשמיע דיעות אבל מי שתומך במחבלי חמאס איך עליו שאלות הוא המיץ של הזבלהמשך 20:34 14.09.2025
