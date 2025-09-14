יו"ר ועדת המשנה לענייני איו"ש בוועדת החוץ והביטחון, ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית), הגיש היום (ראשון) הצעת חוק חדשה שמטרתה להביא לביטול הסכמי אוסלו ולהסדיר את מעמד מדינת ישראל מול הסכמים מדיניים שהופרכו על ידי הצד השני.
על פי ההצעה, ועדת החוץ והביטחון של הכנסת תוסמך לקבוע אם צד להסכם מדיני הפר את התחייבויותיו או אף הצהיר בפומבי כי אינו מחויב להסכם. במקרה כזה, הוועדה תוכל להכריז על ביטול ההתחייבויות של מדינת ישראל כלפי אותו צד.
בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי ישראל אינה יכולה להישאר מחויבת להסכמים המופרים באופן שיטתי, ובראשם הסכמי אוסלו. לדבריו של סוכות, ההסכמים הללו הובילו להגבלות רבות על מדינת ישראל, אך לא נאכפו מהצד הפלסטיני.
ח"כ סוכות אמר עם הגשת ההצעה: "הסכמי אוסלו היו כישלון מהדהד ומחדל ביטחוני חמור שנכפה על עם ישראל. הם הביאו לגלי טרור שהשפעתם נמשכת עד היום. הגיע הזמן שהכנסת תיקח אחריות ותבטל את ההסכמים המופקרים הללו שמסכנים את מדינת ישראל ונותנים מתנות חינם לאויב."
ההצעה מוגשת במלאת 32 שנה לחתימת ההסכמים ההיסטוריים, ומעלה מחדש את הוויכוח הפוליטי סביב מורשתם והשלכותיהם על ביטחון ישראל ומעמדה הבין־לאומי.
סוף מעשה במחשבת תחילה ...
ביטול הסכמי אוסלו ישאיר את ישראל עם משענת אחת בעולם ... שקוראים לה טראמפ ... זו משענת לא יציבה , שמחליפה דעות כמו גרביים , בכוונה אני כותב טראמפ ,...
ביטול הסכמי אוסלו ישאיר את ישראל עם משענת אחת בעולם ... שקוראים לה טראמפ ... זו משענת לא יציבה , שמחליפה דעות כמו גרביים , בכוונה אני כותב טראמפ , כי מי שחי בארה"ב יודע שישראל אבדה ממזמן את הדמוקרטים , וכעת היא מאבדת גם את הרפובליקנים , מי שלא מאמין שישמע מה סטיב בנון אומר כל שבוע על ישראל ...המשך 20:15 14.09.2025
