ראש ממשלת קטאר גינה את המתקפה הישראלית בדוחה כ"טרור מדיני" והאשים את ישראל בבוגדנות.

ראש ממשלת קטאר, השייח' אל-ת'אני, התייחס הערב לתקיפה הישראלית בדוחא במהלך השבוע שעבר. אל ת'אני תקף את ישראל וקאר לפעולה לחיסול הנהגת חמאס: "טרור מדיני" ואף האשים את ישראל בבוגדנות.

ראש הממשלה, שייח' מוחמד בין עבדולרחמן אל-ת'אני, גינה בחריפות את המתקפה הישראלית בדוחה, שהתרחשה ב-9 בספטמבר 2025, בה בוצע ניסיון חיסול כנגד הנהגת קטאר בבירת המדינה, דוחא. חמישה חברי חמאס ואיש ביטחון קטרי חוסלו בתקיפה.

הוא כינה את המתקפה "טרור מדיני" והאשים את ישראל בניסיון לחבל במאמצי התיווך של קטאר, מצרים וארצות הברית להשגת הפסקת אש במלחמת עזה.

המתקפה עוררה זעזוע ברחבי העולם הערבי והאסלאמי. דבריו של אל-ת'אני מגיעים על רקע פסגת החירום הערבית המתקיימת כעת בדוחא' בעקבות הפעולה. מוקדם יותר גינו המנהיגים את המתקפה הישראלית והביעו תמיכה בקטאר. ההצהרה המשותפת קראה להחזרת הריבונות הקטארית ולתמיכה במאמצי התיווך להפסקת אש.

ראש ממשלת קטאר הביע תקווה כי המתקפה לא תסכל את המאמצים להשגת שלום, אך הדגיש כי ישראל חייבת לשאת בתוצאות פעולתה. הוא אף נפגש עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, כדי לדון בהשלכות המתקפה ובמאמצי התיווך.

ישראל טוענת כי המתקפה הייתה ממוקדת במנהיגות חמאס, אך קטאר רואה בה פגיעה ישירה במאמצי התיווך שלה ובזכותה לריבונות.