מזג אוויר בימים הקרובים ימשיך במגמת ההתקררות. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום. ביום רביעי ייתכן גשם מקומי.
יום שני: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הקלת מה בעומסי החום.
יום שלישי: מעונן חלקית, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
יום רביעי: מעונן חלקית, עד שעות הצהריים בצפון הארץ יתכן טפטוף וגשם מקומי. הטמפרטורות יהיו ללא שינויי ניכר.
יום חמישי: בהיר עד מעונן חלקית וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
