ארז איסקוב, דייר "האח הגדול" שסיים במקום השני בגמר וגילה אמש שסבתו נהרגה בתאונת דרכים בזמן המשדר, התייחס כעת (ראשון) לראשונה לטרגדיה המשפחתית בחשבון האינסטגרם שלו.
בדבריו הוא כתב: "חברים שלי, כמו שכבר שמעתם יצאתי למציאות שהיא לא פשוטה אחרי מסע מטורף. אני רואה את כל התמיכה והחיזוקים שכלם, אני קצת מתאושש וחוזר אליכם בכל הכוח. אני לא רק נותן לאנשים טיפים, אני גם מיישם בעצמי. אני אהיה חזק, אני קצת מתאושש וחוזר אליכם בכל הכח".
עדיאל
אח יקר אנחנו איתך18:54 14.09.2025
יצחק אלדר
אוהבים אותך על מלא18:50 14.09.2025
גקי
מבחינתי אתה המנצח אנחנו איתך מחזקים אותך באבלך18:58 14.09.2025
Farkash
תנחומיי למשפחה. יהי זכרה ברוך.19:11 14.09.2025
