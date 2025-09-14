בעקבות הדיווחים לפיהם הרב שמואל אליהו הודח מראשות ועדת השחיטה ברבנות הראשית, גורם ברבנות הראשית מבהיר לסרוגים: "לא היו דברים מעולם. מדובר בהליך טכני שפורש כהדחה על ידי בעלי אינטרסים"

בלשכת הרב הראשי ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב קלמן בר, דוחים את הדיווחים לפיהם הרב שמואל אליהו הודח מראשות ועדת השחיטה במועצת הרבנות, ואומרים כי מדובר בשקר גמור.

בשיחה עם סרוגים, אומר גורם בכיר בלשכה כי "לא היו דברים מעולם". לדבריו: "המצב ממשיך כרגיל כפי שהיה בחודשים האחרונים".

הגורם הבהיר כי מדובר בהליך טכני בלבד שפורש על ידי בעלי אינטרסים כהדחה של הרב אליהו, מהלך, שכאמור, לא היה ולא נברא: "בכל ועדה בה נשיא מועצת הרבנות חבר הוא אוטומטית מכהן כיו"ר הועדה. בעקבות הבלאגן שקיים בוועדה בחודשים האחרונים, הרב בר הצטרף לוועדה ולכן הוא משמש כיו"ר הועדה". הגורם הסביר כי "כשהוא לא נמצא שם הרב שמואל אליהו הוא יו"ר הועדה והוא הסמכות העליונה בה".

עוד נמסר לסרוגים כי כי בוועדת הרבנות הראשית שהתקיימה היום, עלו נושאים חשובים וביניהם הערכת תוקף וועדות הרבנות הראשית, וכי לא בוצע שום שינוי או סמכות והדבר אושר פה אחד על על ידי כלל חברי מועצת הרבנות הראשית".