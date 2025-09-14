בלשכת הרב הראשי ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב קלמן בר, דוחים את הדיווחים לפיהם הרב שמואל אליהו הודח מראשות ועדת השחיטה במועצת הרבנות, ואומרים כי מדובר בשקר גמור.
בשיחה עם סרוגים, אומר גורם בכיר בלשכה כי "לא היו דברים מעולם". לדבריו: "המצב ממשיך כרגיל כפי שהיה בחודשים האחרונים".
הגורם הבהיר כי מדובר בהליך טכני בלבד שפורש על ידי בעלי אינטרסים כהדחה של הרב אליהו, מהלך, שכאמור, לא היה ולא נברא: "בכל ועדה בה נשיא מועצת הרבנות חבר הוא אוטומטית מכהן כיו"ר הועדה. בעקבות הבלאגן שקיים בוועדה בחודשים האחרונים, הרב בר הצטרף לוועדה ולכן הוא משמש כיו"ר הועדה". הגורם הסביר כי "כשהוא לא נמצא שם הרב שמואל אליהו הוא יו"ר הועדה והוא הסמכות העליונה בה".
עוד נמסר לסרוגים כי כי בוועדת הרבנות הראשית שהתקיימה היום, עלו נושאים חשובים וביניהם הערכת תוקף וועדות הרבנות הראשית, וכי לא בוצע שום שינוי או סמכות והדבר אושר פה אחד על על ידי כלל חברי מועצת הרבנות הראשית".
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
חיים ליכטוביץ
מי בכלל צריך אותם? חבורה מיותרת18:57 14.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שמואל אליהו
אז הדיוח נכון... רק לא יודעים לדברר את זה19:03 14.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שמואל אליהו
אז הדיוח נכון... רק לא יודעים לדברר את זה19:03 14.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים ליכטוביץ
מי בכלל צריך אותם? חבורה מיותרת18:57 14.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר