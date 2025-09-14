אחרי שהארץ פרסם כתבה על ירידת העיתונות לטובת הטלגרם והטיקטוק, עמית סגל השיב בציוץ עוקצני: "עיתון שמטיף לדיוק ושכח להתנצל על פייק בעמוד הראשון"

כתבה שהתפרסמה בעיתון "הארץ" קוננה על אובדנה של העיתונות ברקע התגברותם של הרשתות החברתיות ומעברם של עיתונאים רבים לרשתות הטלגרם והטיקטוק.

על פי הכתבה, בערוצים השונים ברשתות הללו העיתונאים לא תמיד מדייקים ומביאים את שני הצדדים של הסיפור. וכמו תמיד עמית סגל הוצב במוקד כאשר על פי הכתבה, בעמוד הטלגרם שלו מופיעים אי דיוקים ונקיטת צד אחד של המפה הפוליטית.

עמית סגל לא נותר חייב והגיב לכתבה. בציוץ שפרסם ברשת X כתב: "כמו איגוד בעלי הדיליז׳נסים שמתלונן על הרעש שעושות המכוניות, כך עיתון הארץ מייבב הבוקר על אובדן ערכי העיתונות בערוצי הטלגרם (וכמובן עבדכם הנאמן על הכוונת)."

עוד באותו נושא דן חלוץ עירב הורים; עמית סגל כתש אותו. צפו 20:30 | חדשות סרוגים 40 4 😀 😢

"תמיד מרענן לשמוע הטפות מוסר על דיוק מעיתון שמרח בעמודו הראשון ילד עזתי מורעב שהתגלה כחולה סיסטיק פיברוזיס ושכח לפרסם התנצלות." הטיח סגל.

"לגופו של עניין" המשיך סגל, "משעשע שאפילו הפרקטיקה של פניה לתגובה לא נוסתה על ידי הארץ. כך הם היו מגלים שלל טעויות עובדתיות, הקטנה שבהן היא שחני וייזר פנתה לאתגרים מקצועיים אחרים וכבר לא עובדת איתי. לוזרים, נמאסתם."