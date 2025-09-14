בישיבה הסגורה עם שרי הקבינט וראשי מערכת הביטחון יידונו במקביל לניהול המערכה גם בהתרעות מודיעיניות על כוונת חמאס לנסות חטיפות נוספות

ראש הממשלה בנימין נתניהו יקיים היום (ראשון) התייעצות ביטחונית דחופה לקראת תחילת התמרון הקרקעי הנרחב של צה”ל בעיר עזה. הדיון יתמקד בסוגיית החטופים ובמאמצים להבטיח את שלומם במקביל להמשך הפעולה הצבאית.

בישיבה ישתתפו שר הביטחון ישראל כ”ץ, שר החוץ גדעון סער, השר רון דרמר, יו”ר ש”ס אריה דרעי, גל הירש, הרמטכ”ל, ראש המל”ל, וכן נציגי שב”כ, מוסד ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

ההתייעצות מתקיימת כהכנה ישירה לכניסת הכוחות הקרקעיים לשלב המרכזי במערכה ברצועת עזה. גורמים מדיניים מעריכים כי ייתכן ויוצגו בדיון עדכונים על המאמצים בזירה הבינלאומית – מול ארה”ב ומדינות נוספות – בניסיון לשלב בין המשך הלחימה לבין שמירה על חיי החטופים.

במערכת הביטחון מזהירים כי לצד המשך הקרבות קיים חשש מוחשי לניסיונות חטיפה נוספים מצד חמאס, במטרה להפעיל מנופי לחץ על ישראל. איום זה מחריף את הדילמה כיצד לנהל את הלחימה תוך שמירה על ביטחון החיילים בשטח והחטופים שכבר מוחזקים בידי הארגון.