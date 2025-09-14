מוקדם יותר היום (ראשון) כוחות צה״ל מחטיבת אפרים פעלו בכפר ׳ברוקין׳ להריסת ביתו של המחבל נאאל סמארה שחוסל לאחר היתקלות עם כוחותינו בעת מעצרו.
המחבל, יחד עם מחבלים נוספים, ביצע את פיגוע הירי ב-14 במאי 2025 בין ברוכין לפדואל בו נרצחה צאלה גז ז"ל, ובנה רביד-חיים גז ז"ל שנפצע בפיגוע ונפטר ב-29 במאי 2025, ונפצע אזרח ישראלי נוסף.
במהלך השבוע האחרון, כוחות צה״ל פעלו להריסת שישה בתי מחבלים.
הכרמלי אמליה
לדעתי להרוס את בתי המחבלים ולגרש את כל המשפחה18:13 14.09.2025
