הסרט הישראלי "הדרך שבינינו – החילוץ האולטימטיבי" זכה בפרס בחירת הקהל בפסטיבל טורונטו, לאחר שהפסטיבל ניסה להסיר את הקרנתו בעקבות לחץ אנטי-ישראלי

לאחר שפסטיבל הסרטים הבינלאומי בטורונטו, פעל להסיר את הסרט הישראלי "הדרך שבינינו – החילוץ האולטימטיבי", שמתאר את אירוע ה-7 באוקטובר, הסרט זכה בבחירת הקהל, והוכתר הטוב ביותר על ידי אורחי הפסטיבל.

לאחר שניסיון פסילה עורר סערה, הסרט הישראלי "הדרך שבינינו – החילוץ האולטימטיבי" רשם ניצחון מרגש בפסטיבל הסרטים הבינלאומי בטורונטו (TIFF). הסרט, המתאר את גבורתו של האלוף (מיל’) נעם תיבון במהלך אירועי ה-7 באוקטובר, זכה בפרס בחירת הקהל והוכתר כאהוב ביותר מבין יותר מ-200 סרטים שהוקרנו השנה בפסטיבל היוקרתי.

הסרט, בבימויו של הבמאי הקנדי בארי אייבריץ’, מציג את מסעו של תיבון, שיצא תחת אש כבדה להציל את משפחתו בקיבוץ נחל עוז, ובדרך חילץ צעירים ממסיבת הנובה, חיילים פצועים ותושבים מהאזור. ההפקה עוררה הד ציבורי רחב לאחר שהנהלת הפסטיבל ניסתה לבטל את הקרנתו בעקבות לחץ אנטי-ישראלי, אך בהמשך חזרה בה.

ביום ההקרנה הוצף האולם ביותר מ-2,000 צופים, וכעבור ימים ספורים נחשף כי הסרט נבחר לאהוב הקהל.

נעם תיבון בירך על הזכייה ואמר:

"הקהל אמר את דברו. הניצחון הזה הוא של כל מי שהיה שם ב-7 באוקטובר ויודע את האמת. הבחירה הזו מוכיחה את הכוח של האמת שלנו ואת החשיבות של מאבק עקבי ללא ויתור. השבעה באוקטובר לא יסתיים עד שלא נחזיר את כל החטופים, חיים."