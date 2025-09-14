מאות אלפים הפגינו בבריטניה נגד הגירה ופשיעה, אך הממשלה גינתה בחריפות. ראש הממשלה סטארמר הבהיר: לא תתקבל אלימות כלפי שוטרים או מיעוטים

לאחר שבמהלך סוף השבוע, מאות אלפי אנשי ימין הפגינו בבריטניה במה שהוגדרה "הפגנות הפטריוטים הגדולה", בה הביעו המפגינים נגד הגירה בלתי חוקית, חוסר הביטחון ברחובות והפשיעה המוסלמית הגועשת. ממשלת בריטניה יצאה למתקפה חריפה כנגד המפגינים.

ראש הממשלה קיר סטארמר הדגיש כי הזכות להפגין היא יסוד דמוקרטי חשוב, אך הבהיר שלא תתקבל כל "פגיעה בשוטרים" או "ניסיון להטיל פחד על אזרחים בשל מוצאם או צבע עורם". לדבריו, בריטניה היא אומה שנבנתה על סובלנות, גיוון וכבוד הדדי, ודגל המדינה מייצג ערכים אלה.

דבריו של סטארמר התקבלו על ידי מארגני ההפגנה בגדולה בלא פחות מתדהמה, מנהיג ההפגנה טומי רובינסון פרסם תגובה לדבריו של סטאמר והודיע: " בהפגנה האחרונה של השמאל והמוסלמים למען פלסטין נעצרו יותר מ-500 איש על עבירות אלימות, הוחרמו 46 כלי נשק ובוצעו 18 תקיפות מיניות, סטאמר קרא להן 'יום נהדר למשפחות' אצלנו התרחשו 9 מעצרים בלבד, ושום עבירה אחרת, סטארמר קורא לנו 'פאשיסטים גזענים' ".

