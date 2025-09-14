החרדים מאותתים שהם רוצים לחזור לממשלה, ועדת החוץ והביטחון מזרזת דיונים על חוק הגיוס – אך בועז ביסמוט מוצא את עצמו במלכוד פוליטי

"למיטב הבנתי הרבנים נתנו לנו עד חודש לאחר החזרה מהפגרה (נובמבר)," סיפר בשיחה לסרוגים גורם המקורב ליהדות התורה. "לאחר מכן אני חושש שלא תהיה ברירה אחרת." אם אתם שומעים בין השורות רצון אמיתי לפתרון וחזרה לקואליציה מצד החרדים – אתם צודקים. החרדים יודעים שבממשלה אחרת לא יהיה להם מקום, לפחות לא בלי שראשי מפלגות במרכז־שמאל יחזרו בהם מהבטחתם על "ממשלת המשרתים".

המסר ברור: הם רוצים לחזור לממשלה, וגם הממשלה רוצה אותם בחזרה. כל מה שצריך הוא להתבונן ביחס שמחלק ראש הממשלה לגפני, גולדקנופף ודרעי. הם מעולם לא באמת טרקו את הדלת מאחוריהם – זו הייתה יציאה דרמטית מהדלת הראשית, תוך השארת הדלת האחורית פתוחה לחזרה.

אז מה עושים החרדים בינתיים? את מה שהם יודעים לעשות הכי טוב בפוליטיקה הישראלית מאז ומעולם – ללחוץ. והפעם, הם עושים זאת באפקטיביות. לאחר הדיון הראשון בוועדת החוץ והביטחון ביום ראשון, הוועדה חזרה מהפגרה לפעילות מואצת – שניים עד שלושה דיונים בשבוע – במטרה להגיע לחוק שירגיע את החרדים מבלי להרתיח יתר על המידה את ה"בייס" הימני של הליכוד.

בקרב חברי הכנסת החרדים יש שביעות רצון מהתקדמות החוק בוועדה ומהמסרים היוצאים ממנה. לדבריהם, ח"כ בועז ביסמוט נחוש לקדם את ההסכמה. מקורביו טוענים כי ראש הממשלה הבהיר לו היטב את רגישות המצב לקראת הישיבות הקרובות.

המלכוד של ביסמוט

אך לצד האתגר הזה, ישנו גם ההקשר הפוליטי הרחב: "כל חברי הכנסת והשרים בליכוד מתחילים בקמפיין לקראת הבחירות, גם אם הם לא מודים בזה בקול," אמר לסרוגים חבר מרכז ליכוד. "הם נפגשים עם אנשים, יוצרים קשרים מחודשים עם חברי ליכוד משפיעים. ביסמוט קיבל את התפקיד הכי קשה – להעביר חוק שאם יעבור יפגע בו מול חלק מהליכודניקים שחושבים שהחרדים צריכים להתגייס, ואם לא יעבור, יפגע בו מול אלה שיאשימו אותו בנפילת הממשלה."

כך נוצר עבור ביסמוט מלכוד פוליטי: הצלחה או כישלון, שתי האפשרויות עלולות לגבות ממנו מחיר כבד בקריירה הפוליטית – דווקא ברגע שבו כל חבר ליכוד נמדד בעיני הציבור לקראת מערכת בחירות חדשה.