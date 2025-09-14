בעוד כשבוע נשב כולנו סביב שולחן החג, נטבול תפוח בדבש ונאמר שנה טובה ומתוקה. בבית אחד, בית משפחת ברזילי, המנהג הזה קיבל משמעות אחרת לגמרי.
נועם ברזילי ז"ל, לוחם יחידת אגוז שנפל לפני כשנה בקרב בלבנון, אהב תפוחים ירוקים יותר מכל דבר אחר.
"אצלנו בבית זה היה טקס", מספר אביו, אמיר. "בכל יום ראשון שחזר לבסיס, היינו מוצאים ליד מיטתו גוויות קטנות של תפוחים, ועל הקיר – המדבקות האדומות שהשאיר לנו".
האהבה הזו החלה בילדות. בזמן שילדים אחרים בחרו בממתקים, נועם תמיד בחר בתפוחים ירוקים.
לכבודו ולזכרו, יזמו הוריו מיזם מיוחד יחד עם "פרי בראשית". לקראת החג יצאה לאור מהדורה ייחודית – תפוחי ברזי – במיתוג שמוקדש כולו לנועם.
המשפחה מבקשת שכולנו נזכור את נועם, את חיוכו, את אהבתו לחבריו ולארץ ישראל.
בראש השנה הזה, כשנטבול תפוח בדבש, נעשה זאת עם תפוחי ברזי – ונהפוך את זכרו לחלק מהאיחול שלנו לשנה מתוקה וטובה.
