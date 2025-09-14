כוחות המנהל האזרחי חילצו היום (א') ישראלי עם נכות פיזית שננטש בלב מחנה הפליטים דהיישה באזור עציון. המקרה התגלה לאחר שהתקבל דיווח על הימצאותו של הישראלי במקום, כשהוא בסכנת חיים ממשית.
מיד עם קבלת הדיווח, פעלו קציני מפקדת התיאום והקישור בבית לחם כדי להעניק לישראלי הגנה ראשונית ולהסגיר אותו לישראל דרך ערוצי התיאום הביטחוני.
מתחקור ראשוני של האירוע עולה כי הישראלי נכנס למחנה הפליטים יחד עם חבר במטרה לבצע קניות. לאחר מריבה בין השניים, חברו של הישראלי נטש אותו במקום ונמלט עם הרכב.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
יוסף חדד
זה לא חבר זה בוגד שתכנן להשאיר אותו שיירצח איזה בגידה חסרת רחמים,זה תכנון וניסיון לרצח,חייבים להכניס את הבוגד לבית הסוהר.17:33 14.09.2025
בדוי
לעצור את ה"חבר "17:39 14.09.2025
רוימי רפאל
אין אימונה בגוים אפילו 40 שנה בקבר17:38 14.09.2025
יוסף חדד
