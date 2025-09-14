כוחות המנהל האזרחי חילצו היום (א') ישראלי עם נכות פיזית שננטש בלב מחנה הפליטים דהיישה באזור עציון. המקרה התגלה לאחר שהתקבל דיווח על הימצאותו של הישראלי במקום, כשהוא בסכנת חיים ממשית.

מיד עם קבלת הדיווח, פעלו קציני מפקדת התיאום והקישור בבית לחם כדי להעניק לישראלי הגנה ראשונית ולהסגיר אותו לישראל דרך ערוצי התיאום הביטחוני.

מתחקור ראשוני של האירוע עולה כי הישראלי נכנס למחנה הפליטים יחד עם חבר במטרה לבצע קניות. לאחר מריבה בין השניים, חברו של הישראלי נטש אותו במקום ונמלט עם הרכב.