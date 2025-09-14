ערוץ 14 הודיע לפני זמן קצר, כי הגביר את האבטחה באולפניו, בעקבות אירוע שהתרחש בשידור חי של התוכנית "הפטריוטים" בשבוע שעבר.
בהודעת הערוץ נמסר: "בעקבות פריצת האנרכיסטים לשידור של 'הפטריוטים בשבוע שעבר', הערוץ הגביר את האבטחה באולפני הערוץ".
כזכור, האירוע המדובר התרחש ביום רביעי האחרון, כאשר מפגינות מתנועת "עומדים ביחד" התפרצו לאולפן במהלך השידור החי.
המפגינות לבשו חולצות עם הכיתוב "מתי נגיד די" ושרו את הסיסמה "העם דורש – הפסיקו את האש".
מגיש התוכנית, ינון מגל, הגיב למפגינות בשידור ואמר: "תצאו, אני אבקש מהקהל להוציא אתכן וזה יהיה פחות נעים", תוך שהוא שומר על טון מבודח.
