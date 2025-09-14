דובר צה"ל ודוברות שב"כ התירו לפרסום היום (ראשון) כי במבצע ממוקד של צה״ל ושב״כ 11 מחבלים חוסלו במנהרה בבית חאנון.
עוד נמסר כי במהלך השבועות האחרונים ממשיכים כוחות צה״ל ושב״כ לפעול במרחב בית חאנון שבצפון רצועת עזה, במטרה להשמיד את תשתיות הטרור שנותרו באזור, לאתר ולחסל את שרידי מחבלי הגדוד ולהשמיד את מערך תת־הקרקע שנותר.
כוחות החטיבה הצפונית בפיקוד אוגדה 99 ובשיתוף כוחות שב״כ, מודיעין ותצפיות, יצאו בשבוע האחרון למבצע ממוקד לאיתור המחבלים האחרונים הפועלים בבית חאנון. בהכוונת מודיעינית, הופנה המאמץ למרחב ׳הקסבה׳ בעיר – מתוך הערכה כי זהו מוקד הימצאותם של שארית המחבלים שלא סוכלו עד כה.
במסגרת הפעילות, הכוחות המתמרנים במרחב הכווינו כלי טיס של חיל האוויר ובוצעו תקיפות על יעדי טרור במרחב, ובהם פירי מנהרות ותוואי תת־קרקע משמעותי. עד כה, אותרו 11 מחבלים שחוסלו בתוואי בעקבות התקיפות, בהם מחבלים מדרגי הפיקוד בשטח.
הכוחות ממשיכים בימים אלו בסריקות נוספות וימשיכו לפעול על מנת להגן על אזרחי ישראל.
ורדה
מה זה הותר לפרסום. חייבים להפחיד אותנו. תרשמו 11מחבלים חוסלו זאת ידיעה משמחת17:01 14.09.2025
בוזגלו דוד
לא צריך לכתוב הותר לפרסום בעקבות חיסול מחבלים17:10 14.09.2025
מצפה להצפה
מקסים, מרנין, מרענן. שנזכה לראות *אך ורק* "הותר לפרסום" כאלה, חדשים לבקרים, ובמספרים עולים בטור הנדסי. תודה לכל העושים במלאכה ותחזקנה ידיכם!17:10 14.09.2025
צדוק
שאלוהים יקח אתכם הכתב וכול עובדי אתר סרוגים חלאות הותר לפרסום אתם יודעים מה זה אומר לא אומרים זאת על מחבלים ארורים מחבלים חוסלו ולא הותר לפרסום מפגרים17:25 14.09.2025
