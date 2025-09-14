טיילר רובינסון, בן 22 מיוטה, נאשם ברצח צ’ארלי קירק. חי עם בן זוג טרנסג’נדר, שלא היה מודע להתנקשות. מושל יוטה חשף: הושפע מאידיאולוגיה שמאלית קיצונית.

הרצח של צ’ארלי קירק, הפעיל והפרשן השמרני הבולט בארצות הברית, ממשיך לעורר סערה – וכעת מתבררים פרטים חדשים על החשוד, טיילר רובינסון בן ה־22 מיוטה.

לפי דיווחי התקשורת והחקירה הפדרלית, רובינסון חי בתקופה האחרונה עם בן זוג טרנסג’נדר. גורמי חקירה מדגישים כי אותו בן זוג משתף פעולה באופן מלא עם ה־FBI וכי אין כל אינדיקציה שהיה מודע מראש לתכנון הרצח.

במקביל, נחשף כי רובינסון הלך והקצין בדעותיו בשנים האחרונות. מושל יוטה, ספנסר קוקס, טען כי הצעיר היה “מושפע עמוקות מאידאולוגיה שמאלית קיצונית” ויצר שנאה גלויה כלפי קירק ודעותיו. עם זאת, נכון לעכשיו לא הוצגו ראיות המוכיחות קשר ישיר שלו לארגוני שמאל רדיקליים קיימים, אך גורמים במשפחתו העידו בפני הרשויות על הקצנה חריפה בעמדותיו הפוליטיות ושנאה לא מוסתרת אל קירק.

רובינסון, על פי הדיווחים, גר במשפחה נורמטיבית ואפילו שמרנית במידה. קיבל מלגה ללימודי תואר ראשון בקולג' לפני שנים בודדות, אך נשר לאחר סמסטר בודד, ומאז התגורר עם טרנסג'נדר, אשר על פי הרשויות השניים היו במערכת יחסים רומנטית. מאז שנשר החל רובינסון להקצין בעמדותיו. כאשר ממש לאחרונה הגיעו הדברים לנקודת שיא כאשר ימים בודדים לפני שהתנקש בקירק, נכנס לוויכוח גדול עם בני משפחתו על כמה אנשי הימין השמרני "כמו קירק" הם מפיצי שנאה ובורות, אז עזב בסערה וחזר לביתו רק שעות לאחר ההתנקשות בקירק.

עוד באותו נושא יוסי דגן הודיע: ננציח את צ'ארלי קירק בשומרון 09:08 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

הרקע האישי של רובינסון, המשלב מגורים עם בן זוג טרנסג’נדר יחד עם אידאולוגיה שמאלית מוצהרת, הופך את הרצח לנקודת רתיחה נוספת במאבק התרבותי והפוליטי בארצות הברית – סביב סוגיות זהות מגדרית, חופש ביטוי ומעמד התנועות השמרניות מול הליברליות.