פרופ' יולי תמיר ומי שכיהנה בעברה כחברת כנסת ושרה מטעם מפלגת העבודה, התייחסה היום (ראשון) ב103fm למלחמה בעזה ואמרה: "יש אלימות יש משני הצדדים קשה וכואבת, מה שאנחנו עושים היום בעזה, זו אלימות שהעולם כולו רואה אותה".

יהודה שלזינגר התעמת איתה ואמר לה: "אנחנו ממגרים את הטרור, זו אלימות משני הצדדים? אפשר להשוות מה שעשו לנו ב-7 באוק' למה שקורה עכשיו? זה מטורף".