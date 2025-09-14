פרופ' יולי תמיר ומי שכיהנה בעברה כחברת כנסת ושרה מטעם מפלגת העבודה, התייחסה היום (ראשון) ב103fm למלחמה בעזה ואמרה: "יש אלימות יש משני הצדדים קשה וכואבת, מה שאנחנו עושים היום בעזה, זו אלימות שהעולם כולו רואה אותה".
יהודה שלזינגר התעמת איתה ואמר לה: "אנחנו ממגרים את הטרור, זו אלימות משני הצדדים? אפשר להשוות מה שעשו לנו ב-7 באוק' למה שקורה עכשיו? זה מטורף".
שאול
תארו לעצמכם פרופסורית בריטית שהייתה אומרת אותו דבר על ברלין ב-1945. חיש מהר הייתה מוצאת את עצמה בכלא.16:36 14.09.2025
הלוחש לסוסים
בעת הזו התנסחות זהירה יותר ראויה ורצויה כי העולם לא איתנו ולא מתוך אהבת ישראל16:44 14.09.2025
יו
You cannot fight in the war room! סטנלי קובריק16:43 14.09.2025
