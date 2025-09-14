חברת Penske Media, שמחזיקה במותגי ענק כמו Rolling Stone, Billboard ו־Variety, פתחה במאבק משפטי נגד גוגל בבית משפט פדרלי בוושינגטון. לטענתה, ענקית החיפוש משתמשת בכתבות שלה כדי להפעיל את כלי ה־AI Overviews – סיכומי בינה מלאכותית שמופיעים בראש תוצאות החיפוש – מבלי לקבל רשות ומבלי לשלם.
העתירה טוענת כי “הסיכומים” מחליפים בפועל את התוכן המקורי, מונעים מהגולשים להיכנס לאתרי החברה וגורמים לנזק כלכלי כבד. על פי נתוני Penske, כ־20% מהחיפושים הרלוונטיים כבר מציגים את סיכומי ה־AI, וההכנסות מפרסום והפניות שותפים ירדו ביותר משליש מאז סוף 2024.
בפסקי הדין הקודמים בעולם כבר עלה מתח דומה בין ענקיות טכנולוגיה לבין גופי מדיה – סביב פרסום חומרים חדשותיים ב־Facebook וב־Google News – אולם כעת מציבה הבינה המלאכותית אתגר חדש: האם חברות הטכנולוגיה רשאיות להשתמש בתוכן עיתונאי מוגן כדי “לספק תשובות” במקום לשלוח את הגולש לכתבה?
בגוגל דוחים את הטענות. לטענת החברה, הכלי משפר את חוויית המשתמש ומוביל לחשיפה גדולה יותר של מקורות מידע. “אנחנו רואים עלייה בכמות הכניסות לאתרים בעקבות כלי הAI”, נמסר.
הסכסוך עשוי להפוך לאחד המבחנים המשפטיים הגדולים ביותר על עתיד יחסי מדיה–טכנולוגיה. פסק דין תקדימי עשוי לחייב את גוגל לשנות את מודל הפעולה שלה – או לחילופין, לאשרר את השימוש בבינה מלאכותית גם על חשבון יוצרי התוכן
