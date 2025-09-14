אחרי שלשכת ראש הממשלה הודיעה בשבוע שעבר כי עיתונאים וחלק מאנשי הפמלייה של נתניהו לא יצטרפו לטיסתו לעצרת האו"ם בניו יורק בשבוע הבא, כעת (ראשון) דווח ברשת i24News על הסיבות שהובילו להחלטה הדרמטית.
לפי הדיווח של הפרשן המדיני עמיחי שטיין, ההחלטה על צמצום הנוסעים במטוס "כנף ציון" של ראש הממשלה התקבלה בעקבות הארכת מסלול הטיסה מישראל לארה"ב, זאת בעקבות החשש שחלק ממדינות אירופה לא יאפשרו למטוס לעבור בשטחן האווירי. כתוצאה, נדרש יותר דלק לצורך הטיסה – דבר שהוביל לצורך בצמצום מספר הנוסעים והציוד על המטוס.
עוד דווח כי החשש מסגירת השמיים ל"כנף ציון" נובעת ממספר סיבות – בראשן המלחמה בעזה והמצב המדיני. סיבה נוספת לכך היא פרשנות משפטית תאורטית, לפיה חברות בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג לא אמורות לאפשר למי שיש נגדו צו מעצר לעבור בשטח האווירי של המדינה.
בלשכת ראש הממשלה סירבו להגיב לדיווח.
