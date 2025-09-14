ארגון “לביא” הגיש לבג”ץ עתירה חריגה נגד היועצת המשפטית לממשלה, פרקליט המדינה ומשטרת ישראל, בדרישה לחייבם לנמק מדוע לא נפתחה עד כה חקירה פלילית נגד ח”כ אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל).
העתירה מתייחסת לשלושה אירועים מרכזיים: שבחים שהשמיע למחבל כרים יונס, נאום הסתה באוניברסיטת ג’נין ותקרית בבית חנינא במהלכה סייע, לפי הנטען, לחשוד להימלט מידי שוטרים.
העותרים, באמצעות עו”ד אביחי חג׳בי, טוענים כי חרף פניות חוזרות ונשנות מאז 2022, הרשויות לא קיבלו החלטה סופית. בפסק דין קודם כבר קבע בג”ץ כי “מן הראוי כי הטיפול בתלונה יקודם לכדי סיום”, אך לדבריהם לא חל שינוי ממשי
•שבחים למחבל כרים יונס: טיבי כינה את רוצח החייל אברהם ברומברג “לוחם למען חירות בני עמו” ו”מנהיג רציני” – אמירות שלדברי העותרים מהוות דברי שבח לטרור.
•נאום באוניברסיטת ג’נין (אוגוסט 2023): בנאום בפני סטודנטים קרא טיבי “לעקור את הכיבוש מהשורש”, הצהרה שבעיני הארגון עולה לכדי הסתה ועבירה על חוק המאבק בטרור.
•תקרית בית חנינא (מאי 2022): תיעוד שפורסם מראה את טיבי מושך חשוד מידי שוטרים – ובכך מאפשר לו להימלט ממעצר.
בעתירה נטען כי לפי סעיף 59 לחוק סדר הדין הפלילי קיימת חובת פתיחה בחקירה בעבירות מסוג פשע, וכי העיכוב המתמשך והטיפול המפוצל בין רשויות התביעה “פוגעים קשות באמון הציבור ומצדיקים התערבות שיפוטית נחרצת”.
עו”ד חג’בי תקף בחריפות: “בית המשפט העליון מתבקש לשים סוף לגרירת הרגליים ולעצימת העיניים של גורמי האכיפה. הגיע הזמן שח”כ טיבי ייחקר באזהרה, יועמד לדין, יורשע – ויופסקה כהונתו כחבר כנסת במדינת ישראל.”
אורח
המישטר אינו כפוף לחוקה. לכן ההחלטות שרירותיות.15:54 14.09.2025
