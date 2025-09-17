בשכונה של אביה – תכנית הילדים של סרוגים לחגים. והפעם: האם סבתוש ושמוליק יצליחו סוף סוף להשלים? האם ארוחת החג תתקיים כמו שתכננו? בואו לגלות בפרק מיוחד, מצחיק ומרגש לקראת ראש השנה

בשכונה של אביה – תכנית הילדים של סרוגים. כוכבת הילדים אביה הרנוי (יה יה יה אביה) מארחת בחגים אורחים מיוחדים ולכבוד ראש השנה, תראו מי הגיעו לבקר?

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . בשכונה של אביה - ראש השנה

ערוץ הילדים של סרוגים עם סדרה חדשה – "בשכונה של אביה". בכל פרק נצא למסע מצחיק, מרגש וערכי – לקראת החגים: ראש השנה, יום כיפור, סוכות ועוד.

הפקה צבעונית, מלאה תוכן איכותי עם ערכים שמתאימים בדיוק לילדים בגילאי 3 עד 9. מחכים לכם שירים, סיפורים, משימות, הפתעות והמון שמחה – כמו שרק הילדים יודעים לקבל.

פרק ראש השנה – מכינים ביחד את שולחן החג

מה קורה כששולחן חג אחד מעמיד את כל השכונה על הרגליים?

בשכונה של אביה, סבתוש ואביה מכינות ארוחת חג מרגשת במיוחד לכבוד ראש השנה, אבל אז – שמוליק השכן מחליט לעצור הכול!

האם סבתוש ושמוליק יצליחו סוף סוף להשלים? האם ארוחת החג תתקיים כמו שתכננו? בואו לגלות בפרק מיוחד, מצחיק ומרגש לקראת השנה החדשה!

==

בשכונה של אביה

שחקנים: אביה הרנוי; נעה אברמובסקי; אפי זרסקי; אפרת שטרן.

בימוי: אבי לודמיר. עריכה: פרי-פנינה רובינסקי.

עיצוב: יולה ינקלביץ.