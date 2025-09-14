שעות אחרי נחיתתו בארץ, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הגיע לכותל המערבי בירושלים לצד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי

עם תחילת ביקורו המדיני בישראל, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הגיע היום (ראשון) לכותל המערבי בירושלים, יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ושגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי. בהמשך היום רוביו ישתתף בטקס חנוכת "דרך עולי הרגל" בעיר דוד.

לצד האירועים בעיר העתיקה, רוביו יקיים סדרת פגישות עם בכירי הדרג המדיני הישראלי – כשמעבר לפגישה עם נתניהו, מזכיר המדינה ככל הנראה ייפגש גם עם נשיא המדינה יצחק הרצוג, שר החוץ גדעון סער, ונציגי משפחות החטופים. בתום ביקורו רוביו יטוס ללונדון, שם יצטרף לביקורו המדיני של הנשיא דונלד טראמפ.

ביקור רוביו בישראל: ראש הממשלה נתניהו ושר החוץ האמריקני הגיעו לכותל המערבי בירושלים @HGoldich pic.twitter.com/0b5grTWoj3 — כאן חדשות (@kann_news) September 14, 2025

לפני המראתו מוושינגטון, רוביו התייחס לנושאים שצפויים לעלות בפגישותיו – בראשם המלחמה בעזה. "מערכת היחסים בין ארה"ב לישראל חזקה מאד, ותמשיך להיות חזקה. הנשיא רוצה שהמלחמה הזו תסתיים, והוא רוצה שכל 48 החטופים – החיים והמתים – ישוחררו" אמר רוביו. "ברור שאנחנו מוטרדים אחרי אירועי השבוע האחרון, הוא לא אהב את איך שזה קרה והביע את דעתו על כך בפומבי. יש חשש שזה ישפיע על המגעים לשחרור החטופים, להיפטר מחמאס, ולסיים את המלחמה. זו העדיפות של הנשיא טראמפ. אבל זה לא ישפיע על היחסים שלנו עם ישראל".

רוביו הבהיר כי "אני הולך להציג את העמדות של הנשיא – שהוא רוצה שחמאס יובס, שהמלחמה תסתיים, שכל החטופים ישובו הביתה – ושהכל יקרה בו זמנית. הוא רוצה את כל החטופים משוחררים עכשיו, לא 5 ואז עוד 10 וכן הלאה".