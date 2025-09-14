ישיבת הממשלה החגיגית לרגל 50 שנה לימ"מ, שהתקיימה היום (ראשון) הפכה לסוערת לאחר שראש הממשלה והשרים בן גביר וקיש תקפו את היועמ"שית: " הרצח הפוליטי הבא זה רק עניין של זמן. נמצאת כאן נציגה של היועמ"שית, אני אומר לך – הכתובת על הקיר. תתעוררו!"
השיח המלא: שר החינוך יואב קיש: "אני עובר יום יום הפגנות אלימות מול הבית, כבר עשרה תיקים הוגשו נגד מפגינים והפרקליטות לא עושה דבר".
שרת התחבורה מירי רגב: מילים הורגות. השוטרים עושים עבודה נפלאה, וראיתי את זה מחוץ לכנס הליכוד אתמול בפתח תקווה. 20 שוטרים צריכים ללוות שרה מול 300 מפגינים".
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: הרצח הפוליטי הבא זה רק עניין של זמן. אני מתכוון לקיים דיון אצלי בעקבות הרצח של צ'רלי קירק. נמצאת כאן נציגה של היועמ"שית, אני אומר לך – הכתובת על הקיר. תתעוררו!
מפכ"ל המשטרה: "שום שר, או נציג ציבור לא צריך להיות מאוים"
מפכ"ל המשטרה ניצב דני לוי הצטרף לדיון ותמך בשר קיש: "השר קיש צודק. שום שר, או נציג ציבור לא צריך להיות מאוים, המשטרה עושה הכל לאבטח ולשמור, הוגשו 13 תיקים לפרקליטות, אבל צריך שת"פ של הפרקליטות".
שר התקשורת שלמה קרעי: :האם הפרקליטות משתפת איתכם פעולה?"
המפכ"ל: "אחד הדברים שאני אדבר עם היועמ"שית זה הנושא הזה. צריך לטפל בהם. הולכים בכל הכוח או מול הפרקליטות או עם הפרקליטות".
ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס גם הוא לנושא כשאמר: "אין ישיבת ממשלה שהנושא הזה לא עולה. אין אכיפה ביחס למסיתים. האחריות היא של היועמ"שית ופרקליט המדינה".
סבתא
היועמשית מעוניינת ברצח הבא ,היא רוצה השלטון יפול ושראש הממשלה ירצח , אין מה לבקש ממנה עזרה ,היא יודעת זאת היטב וזאת מטרתה14:04 14.09.2025
שה שה
על ראש הגנב בוער הכובע.14:14 14.09.2025
איילה
תפסיקו למחוק תגובות שלא נראות לכם. טוב שיש לנו יועצת ישרה שעושה עבודתה נאמנה והממשלה והעומד בראשה מתנכלים לה14:20 14.09.2025
תמר
ההפקרות של הפרקליטות מסכנת את כולנו. בן גביר דורש צדק, ואנחנו איתו עד הסוף14:18 14.09.2025
אריק
תמיכה מלאה באיתמר בן גביר! הוא נלחם למען ביטחון הציבור מול מערכת משפט שמגוננת על עבריינים.14:17 14.09.2025
בן גביר צודק, הכתובת על הקיר! הפרקליטות חייבת להתעורר ולטפל במסיתים לפני שיהיה מאוחר מדי.14:17 14.09.2025
איילה
הממשלה חדלת האישים הזו מאשימה תמיד את היועצת מיארה. שיועצת זו היא הדבר הנכון והישר שקיים שלשמחתנו עושה עבודה נפלאה וישרה. לשר החינוך כדאי שיתעסק בחינוך ובן גביר כדאי שינסה...
הממשלה חדלת האישים הזו מאשימה תמיד את היועצת מיארה. שיועצת זו היא הדבר הנכון והישר שקיים שלשמחתנו עושה עבודה נפלאה וישרה. לשר החינוך כדאי שיתעסק בחינוך ובן גביר כדאי שינסה לפתור את הפשיעה בארץ במקום להאשים באוזלת היד שלהם את היועצת. התנהגותם מעוררת שאת נפש. גם מירי רגב שיכת לטיפוסים האלה . אוי לנו שאלה משרתי הציבור שלנו וטוב שיש את מיארה.המשך 14:17 14.09.2025
