ישיבת הממשלה החגיגית לרגל 50 שנה לימ" הפכה לסוערת לאחר שראש הממשלה והשרים בן גביר תקפו את היועמ"שית: " הרצח הפוליטי הבא זה רק עניין של זמן"

ישיבת הממשלה החגיגית לרגל 50 שנה לימ"מ, שהתקיימה היום (ראשון) הפכה לסוערת לאחר שראש הממשלה והשרים בן גביר וקיש תקפו את היועמ"שית: " הרצח הפוליטי הבא זה רק עניין של זמן. נמצאת כאן נציגה של היועמ"שית, אני אומר לך – הכתובת על הקיר. תתעוררו!"

השיח המלא: שר החינוך יואב קיש: "אני עובר יום יום הפגנות אלימות מול הבית, כבר עשרה תיקים הוגשו נגד מפגינים והפרקליטות לא עושה דבר".

שרת התחבורה מירי רגב: מילים הורגות. השוטרים עושים עבודה נפלאה, וראיתי את זה מחוץ לכנס הליכוד אתמול בפתח תקווה. 20 שוטרים צריכים ללוות שרה מול 300 מפגינים".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: הרצח הפוליטי הבא זה רק עניין של זמן. אני מתכוון לקיים דיון אצלי בעקבות הרצח של צ'רלי קירק. נמצאת כאן נציגה של היועמ"שית, אני אומר לך – הכתובת על הקיר. תתעוררו!

מפכ"ל המשטרה: "שום שר, או נציג ציבור לא צריך להיות מאוים"

מפכ"ל המשטרה ניצב דני לוי הצטרף לדיון ותמך בשר קיש: "השר קיש צודק. שום שר, או נציג ציבור לא צריך להיות מאוים, המשטרה עושה הכל לאבטח ולשמור, הוגשו 13 תיקים לפרקליטות, אבל צריך שת"פ של הפרקליטות".

שר התקשורת שלמה קרעי: :האם הפרקליטות משתפת איתכם פעולה?"

המפכ"ל: "אחד הדברים שאני אדבר עם היועמ"שית זה הנושא הזה. צריך לטפל בהם. הולכים בכל הכוח או מול הפרקליטות או עם הפרקליטות".

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס גם הוא לנושא כשאמר: "אין ישיבת ממשלה שהנושא הזה לא עולה. אין אכיפה ביחס למסיתים. האחריות היא של היועמ"שית ופרקליט המדינה".