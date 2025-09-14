מעל 20 אלף פצועי צה"ל נקלטו באגף השיקום של משרד הביטחון מתחילת המלחמה בעזה ועד היום. כ-56 אחוז מהם מתמודדים עם תגובות נפשיות

לקראת יום השנה השני לפרוץ מלחמת "חרבות ברזל", אגף השיקום במשרד הביטחון פרסם היום (ראשון) את היקפי הפצועים שקלט מהשבעה באוקטובר 2023 ועד היום.

לפי הנתונים, מעל 20 אלף פצועות ופצועי המלחמה מטופלים באגף השיקום. מחצית מהפצועים הם צעירים עד גיל 30, 92% מהם גברים, 64% מהם משרתי מילואים. 45% מתמודדים עם פציעה פיזית, 35% מתמודדים עם תגובה נפשית ו- 20% סובלים מפציעה המשלבת פגיעה פיזית ונפשית. על פי הערכות אגף השיקום, עד שנת 2028 יטפל האגף ב-100 אלף פצועים, בהם 50 אלף פצועי נפש.

עוד נאמר כי 9% מהפצועים מוגדרים עם פציעה בינונית-קשה; ו-56 פצועים מוגדרים עם נכות בדרגת 100+ – הפציעה הקשה ביותר. 24 פצועים מוגדרים עם 100% נכות; 168 פצועים מתמודדים עם פגיעות ראש מורכבות ומלווים באגף על ידי CM – ליווי רפואי צמוד; 16 משותקים בכיסאות גלגלים ו- 99 הם קטועי גפיים, להם הותאמו פרוטזות חדשניות – כולל התאמות לפעילויות ספורט, אקסטרים ופנאי.

מעל חצי מהפצועים פיתוח תגובות נפשיות

כ-10,700 מהפצועים, המהווים 55% מכלל הנפגעים, פיתחו תגובות נפשיות שונות – ביניהם חרדות, דיכאון, קשיי הסתגלות, פוסט טראומה ועוד. כמו כן, כ- 60 אחוז מהפצועים נתמכים בטיפולים רגשיים מגוונים שהאגף מעניק, בחוות שיקום בטבע, טיפול פרטני, קבוצות תמיכה, טיפול בגלישה, שיט, EMDR, נוירופידבק ועוד.

בנוסף, בכל חודש נקלטים בממוצע כ-1,000 פצועים מהמלחמה הנמשכת, ובנוסף עוד כ-600 בקשות חדשות להכרה מאירועי עבר ומלחמות קודמות. באגף השיקום ציינו כי "האגף ממשיך לפעול בשותפות מלאה ופורה עם צה"ל וארגון נכי צה"ל, ובמדיניות 'שיקום לפני בירוקרטיה': קליטת הפצועים באופן מהיר והענקת טיפולים רפואיים ונפשיים ותמיכה כלכלית מיידית".