הפועל תל אביב תארח את בית"ר ירושלים באצטדיון בלומפילד למשחק הראשון ביניהם מאז ה-5:1 שהוריד את הפועל ליגה, אלו הרחובות שיחסמו בעקבות המשחק

הפועל תל אביב תארח מחר (שני) את בית"ר ירושלים באצטדיון בלומפילד למשחק הראשון ביניהם מאז ה-5:1 שהוריד את הפועל תל אביב ליגה. המשטרה נערכת בכוחות מתוגברים למשחק הנפיץ, אלו הרחובות שיחסמו.

במסגרת ההיערכות יתפרסו ביום שני החל משעות הצהריים, שוטרים רבים של משטרת מחוז ת"א, סדרנים ומאבטחים באזור האצטדיון, ויפעלו לשמירה על הסדר והביטחון לאבטחת הקהל ויכווינו את התנועה באזור. שערי האצטדיון צפוים להיפתח בשעה 17.30 ותתבצע בדיקה קפדנית בקרב הבאים לאצטדיון. משעה 14.45 יסגרו רחובות:, אמץ, שארית ישראל, התחיה.

הנחיות המשטרה לאוהדים בית"ר ירושלים והפועל תל אביב

♦ יתבצע בידוק קפדני לכלל האוהדים ולכן יש להגיע מוקדם על מנת למנוע לחץ בשערים

♦ חל איסור מוחלט על כניסה עם נשק ואין אפשרות להשאיר בכניסה.

♦ חל איסור מוחלט על הפעלת רחפנים במהלך המשחק.

♦ לא תותר הכנסת אלכוהול למקום ולא תותר כניסת אוהדים שיהיו תחת השפעת אלכוהול.

♦ ציבור הנהגים מתבקש להחנות את הרכבים רק במקומות המיועדים לכך, תתבצע אכיפה מוגברת כנגד חניית רכבים בריונית במקומות אסורים.

♦ הכנסת ציוד עידוד מותנית באישור כב"ה והמשטרה בלבד. חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה אחרים, דבר העלול לסכן חיי אדם ולהביא לפגיעות בנפש ובגוף. הפעלת אמצעים פירוטכנים עלולה לגרור קנס ע"ס 3,000 ₪ והליך פלילי.

♦ לא תותר כניסה למשחק עם רעלות פנים, חם צוואר, או כל פריט לבוש שמקשה על זיהוי האדם. כל מי שיגיע למשחק עם פריט לבוש שמקשה על זיהוי הלובש, ייקנס ב500 שח ותיאסר כניסתו לאצטדיון

אנו קוראים לקהל האוהדים, להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, לשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי בטרם, במהלך ולאחר המשחק. שימרו על אווירה ספורטיבית וחווית ספורט מהנה לכולם.

מצ"ב תמונות

קרדיט-דוברות המשטרה