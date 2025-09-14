דובר צה"ל בהוראת פינוי נוספת לבניין בשכונת רימאל אחרי שצה"ל תקף בניין רב קומות שהיה בשימוש ארגון הטרור חמאס בשכונת רימאל

בפעם השנייה היום (ראשון) דובר צה"ל בהוראת פינוי לבניין בשכונת רימאל בעיר עזה. אחרי שצה"ל תקף בניין רב קומות שהיה בשימוש ארגון הטרור חמאס בשכונת רימאל עיר עזה. אחרי שניתה לו הוראת פינוי.

הדברים המלאים: "לכל אלו שטרם פינו את אזור נמל עזה ואת שכונת אל-רימאל, במיוחד ליד המגדל המסומן באדום ובאוהלים הסמוכים לו, הממוקמים ברחוב אל-ריבאט. צה"ל יתקוף את הבניין בעתיד הקרוב עקב נוכחות תשתית טרור של חמאס בתוכו או לידו. למען ביטחונך, הנך נאלץ לפנות את הבניין מיד דרומה לכיוון האזור ההומניטרי במוואסי חאן יונס".