שבעה חודשים אחרי ששדרן הרדיו המיתולוגי דורי בן זאב בו דרס למוות את הולכת הרגל ויאוריקה פינקלשטיין זכרה לברכה בכניסה הדרומית לחיפה, בדרך לשידור תוכניתו היומית ברדיו, הוא מגיע לאולפן כאן 11 לדבר על הכל.
רוני קובן ליווה את בן זאב, לאחר התאונה הקטלנית, ובמסמך תיעודי מרתק השניים משוחחים על התאונה, הכאב והצער וההתמודדות הנפשית של השדר הוותיק עם האסון הכבד.
הם חוזרים יחד למקום האירוע, וגם משוחחים על הקאמבק הגדול של דורי מאז שבעה באוקטובר ועל התוכנית היומית שלו שנולדה אז בכאן 88 וברשת גימל, ומספקת מאז למאזיניה נחמה ותקווה.
