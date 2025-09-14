שבוע אחרי הפגיעה בשדה התעופה רמון, אזעקות נשמעו בערבה בעקבות חשד לחדירת כלי טיס עוין. בצה"ל אישרו כי הכטב"מ ששוגר מתימן יורט בהצלחה

פעם נוספת: אזעקות צבע אדום נשמעו כעת (ראשון) בבאר אורה שבערבה, סמוך לשדה התעופה רמון. זאת בעקבות חשד לחדירת כלי טיס עוין. מדובר צה"ל נמסר כי הפרטים בבדיקה.

בעקבות ההתראה, הופסקו באופן זמני ההמראות והנחיתות בשדה התעופה רמון, והמרחב האווירי באזור נסגר לתנועה.

לאחר כ-5 דקות, פיקוד העורף עדכן כי האירוע הסתיים. בהמשך נאמר כי חיל האוויר יירט כלי טיס בלתי מאויש ששוגר מתימן, כשהתרעות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט.

זו הפעם השלישית בשבוע האחרון שבה דווח על חדירת כטב"מ בערבה ובאזור שדה התעופה בשבוע האחרון, אחרי שביום חמישי נרשם אירוע דומה עם אזעקות שהופעלו.

ביום ראשון האחרון כטב"מ של החות'ים פגע בשדה התעופה רמון, כשאדם בן 50 נפצע באורח קל ונזק נגרם לאולם הנוסעים. המרחב האווירי באזור נסגר ופעילות הטיסות הושבתה למשך כשעה, אך לאחר מכן חזרה לפעילות. מחקירת האירוע עלה כי הכטב"מ שחדר לרמון זוהה במערכות ככלי ידידותי ולכן לא הופעלה אזעקה ולא שוגרו מיירטים.