הפצצות של הנאצים ושכנים רועשים: סיטי ויונייטד נפגשות לדרבי הראשון של העונה: עשרה דברים שלא ידעתם על הדרבי של מנצ'סטר

מנצ'סטר סיטי ומנצ'סטר יונייטד נפגשות היום (ראשון) לדרבי הראשון של העונה, כששניהם במשבר עמוק. השתיים יקוו לדרך חדשה על חשבון היריבה העירונית.

מנ'צסטר יונייטד מנסה להתאושש כבר מעל עשור מעזיבתו המאמן האגדי אלכס פרגוסון. הקבוצה ששלטה ללא עוררין בליגה הטובה בעולם, כבר 12 שנים ללא אליפות. בעונה שעברה השדים האדומים סיימו במקום ה-15 המיקום הנמוך ביותר מאז 1974.

מנגד מנצ'סטר סיטי שנקנתה על ידי הסעודים ב-2008 שלטה בליגה בעשור האחרון, עם שש אליפיות בשבע שנים והראשונה שזוכה ארבע ברצף. בעונה שעברה הקבוצה איבדה את האליפות אחרי ארבע שנים, וסיימה במקום השלישי 13 נקודות מאחורי האלופה ליברפול.

למחזור הרביעי שתי הקבוצות מגיעות עם ניצחון אחד בלבד בשלושה מחזורים. סיטי מגיעה לדרבי עם לא פחות מעשרה פצועים, ביניהם פיל פודן, מתאו קובאצ'יץ' ועומר מרמוש הצעיר.

מנגד מנצ'סטר יונייטד אמנם מגיעה בריאה, אך במשבר עמוק לאורך שנים. הקבוצה השיגה את ניצחונה הראשון השנה רק במחזור הקודם. רובן אמורים נראה אובד עצות על הקווים.

בכל מקרה, אנחנו התעסקו בהכנה הטקטית למשחק בכתבת ההכנה למשחקי סוף השבוע, היום נכתוב עשרה דברים על הדרבי של עיר הנמל.

1.

הדרבי שוחק 196 פעמים- הוא נצבע 80 פעמים באדום, 61 פעמים בתכול, 55 פעמים הקבוצות נפרדו בתיקו

2.

מלך שערי הדרבי בכל הזמנים הוא החלוץ האגדי של מנצ'סטר יונייטד עם 11 כאלה

3.

המשחק הראשון בין השתיים נערך ב-1881 ונגמר בניצחון 0:3 של יונייטד שנקראה אז ניוטון הית'.

4.

בזמן הבליץ (ההתקפה הנאצית על אנגליה במלחמת העולם השנייה) האולד טראפורד אצטדיונה של מנ'צסטר יונייטד הופצץ. סיטי נתנה יריבה העירונית לשחק במיין רואד, אצטדיונה הביתי עד שאולד טראפורד שוקם.

5.

מאז הקמת הפריימיר ליג ב-1992, העיר מנצ'סטר זכתה ב-21 אליפויות מתוך 33 (13 ליונייטד ו-8 לסיטי)

6.

בראיון לקפטן האגדי של יונייטד גארי נוויל, פרגוסון סיפר כי הוא רצה להחתים ללא הצליחה שני שחקנים שהפכו לאגדות סיטי לאחר מכן: קון אגוארו שחתום על השער שהביא לסיטי בדקה האחרונה של עונת 2011/12 את האליפות הראשונה תחת הסעודים ווינסנט קומפני שהפך לקפטן המצליח בתולדות סיטי וכבש שער בדרבי המכריע באותה עונה.

7.

פרגוסון נהג לכנות את סיטי השכנים הרועשים ואחרי ניצחון בדרבי ב-2009 אמר: "השכן שלנו עשה קצת רעש, אז הגברנו את הווליום."

8.

הניצחון הגבוה בתולדות ליגת האלופות הושג הניצחון הגבוה ביותר בתולדות המפעל היה ניצחונה של מנצ'סטר יונייטד על אנדרלכט הבלגית 10–0 ב-26 בספטמבר 1956. המשחק שוחק באצטדיונה של סיטי מאחר שבאולד טראפורד לא הותקנה תאורה מספקת.

9.

אחרי הזכייה של מנצ'סטר סיטי בליגת האלופות ב-2023, הצטרפה העיר מנצ'סטר סיטי לעיר מילאנו. שתי הערים היחידות בהם יותר מקבוצה אחת זכתה באליפות אירופה.

10.

למרות השליטה של סיטי בשנים האחרונות, דווקא היא לא ניצחה ארבעה דרבים רצופים, כשיונייטד ניצחה פעמיים ושני משחקים נגמרו בתיקו (אחד מהם היה במגן הקהילה ונגמר בניצחון של סיטי בפנדלים)