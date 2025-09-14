רגע לפני חגי תשרי, המטה לביטחון לאומי מפרסם עדכון לציבור על איומי הטרור כלפי ישראלים הנמצאים בחו"ל. כל הפרטים

לקראת חגי תשרי, המטה לביטחון לאומי פרסם היום (ראשון) לציבור את הערכת האיום העדכנית לישראלים בחו״ל מצד גורמי טרור. במל"ל הזבירו כי פרסום ההערכות מגיע "לטובת הגברת המודעות של הציבור הישראלי לאיומי הטרור הנשקפים כלפיו במקומות שונים בעולם ונקיטת פעולות מניעה בהתאם". יודגש כי מדובר בשיקוף עדכני של המגמות המרכזיות בפעילות גורמי הטרור בעולם והשפעתן על רמת האיום הנשקף לישראלים בחו"ל, ולא באזהרות מסע חדשות.

"התקופה האחרונה התאפיינה בהמשך מאמצים למימוש פיגועים כנגד יעדים ישראלים ויהודים מצד גורמי הטרור השונים (רובם בהובלת איראן וחמאס)" נמסר. "במסגרת זו סוכלו עשרות צירי פיגוע, כשלצד זאת, בחצי השנה האחרונה נרשמו מספר אירועים בולטים של תקיפות פיזיות אלימות ופעילויות טרור לצד מקרי אנטישמיות מילולית והסתה ברשתות החברתיות".

"עם הימשכות המלחמה ובמקביל לאיום הטרור המתגבר, אנו מזהים מגמת החמרה והתגברות של אירועי אנטישמיות אלימים וצעדים מסלימים מצד גורמים אנטי ישראלים, זאת עד לכדי פגיעה פיזית בישראלים ויהודים בחו"ל, בין היתר לאור הנרטיב האנטי ישראלי והקמפיין התקשורתי השלילי מצד גורמים פרו פלסטינים. מגמה זו עלולה לעודד ולהניע גורמים קיצוניים לבצע פעילות טרור כנגד ישראלים/יהודים בחו״ל".

עיקרי המגמות

במל"ל הדגישו כי איראן ממשיכה להוות מחוללת הטרור המרכזית כנגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם, הן ישירות והן באמצעות שלוחיה. ברקע, מוטיבציה איראנית גוברת לאור הפגיעות הקשות שספגה במסגרת "עם כלביא" והרצון המתעצם בנקמה. במסגרת זאת, גם במהלך השנה החולפת סוכלו עשרות צירי טרור בהכוונת איראן, בהם ניסיונות פיגוע נגד נציגויות ישראליות בחו"ל, בבכירים ישראלים לשעבר וביעדים ישראלים ויהודים שונים.

עוד נאמר כי חמאס, במקביל למלחמה בעזה, מרחיב את פעילותו לביסוס תשתיות ולקידום פיגועים כנגד יהודים וישראלים גם בחו"ל. ארגוני הג'יהאד העולמי והאסלאם הרדיקלי ("המדינה האסלאמית"- דאע"ש, לצד אל-קאעידה, אל-שבאב וקבוצות שונות בעולם), ממשיכים להוות איום, כשברקע קריאותיהם לפגוע ביעדים יהודים וישראלים ברחבי העולם, זאת בנוסף לאיום הנשקף מיוזמות מקומיות/מפגעים בודדים.

"פעילות גורמי הג׳יהאד העולמי בולטת במדינות אפריקה (קרן אפריקה, הסהל ומדינות מרכז אפריקה), באסיה (אפגניסטן, פקיסטן, בנגלדש, חבל קשמיר בהודו ובאינדונזיה), בנוסף לרצון מתמשך לפעולה במדינות אירופה וארצות המזה״ת" נטען. "המל"ל שב ומדגיש כי על חצי האי סיני מוחלת אזהרת מסע ברמה 4 – איום גבוה, ויש להימנע מהגעה למרחב בדגש לחופי סיני".

אזהרה לקראת ה-7 באוקטובר

להערכת המטה, ה-7 באוקטובר – יום השנה השני למלחמת "חרבות ברזל" – יכול גם השנה להוות נקודת ציון משמעותית עבור ארגוני הטרור (בדגש לחמאס וגורמי ג'יהאד עולמי). אפשר כי סביב מועד זה יגברו המאמצים למימוש פיגועים נגד יעדים ישראלים/יהודים בחו"ל, הן באמצעות פעולה מתוכננת והן באמצעות יוזמות מקומיות/מפגעים בודדים.

"בשורה התחתונה, נשמרת פעלתנות ומוטיבציה גבוהים של גורמי הטרור השונים (איראן, חמאס, חזבאללה, ג'יהאד עולמי) לקדם פיגועים כנגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם. ברקע, המשך הלחימה בעזה והחרפת האווירה האנטי ישראלית בחו"ל" נמסר. "לפיכך, המטה לביטחון לאומי מחדד את המלצתו לציבור הישראלי לנהוג באחריות רבה בעת הזו במסגרת נסיעותיו לחו"ל, לבדוק את סטטוס אזהרות המסע של המל"ל (טרם רכישת הכרטיסים ליעד) ולפעול בהתאם להמלצות אזהרות המסע, ולרמת הסיכון במדינה בה הוא מבקר. כפי שהומחש בשנה האחרונה, אזהרות אלו מבוססות ומשקפות פוטנציאל איום מוחשי ותקף".

אלו המלצות המל"ל לנוסעים לחו"ל:

א. להכיר באופן כללי את מדינת היעד אליה נוסעים: הרכב אוכלוסייה, מצב ביטחוני, משטר.

ב. להימנע מהחצנת סממנים ישראלים ויהודים.

ג. להימנע משיח בעברית במקומות ציבוריים.

ד. להימנע מהשתתפות באירועים רבי משתתפים שאינם מאובטחים.

ה. להימנע מנסיעה לאתרים מבודדים ללא נוכחות גורמי ביטחון.

ו. להצטייד מראש במספרי התקשרות עם גורמי הביטחון המקומיים.

ז. שמירה על ערנות בעת שהייה ביעד, שימת לב למתרחש סביבכם.

ח. להתרחק מהפגנות ומחאות.

ט. להימנע מלקיים שיח אודות שירות במערכות הביטחון של ישראל עם גורמים שאינם מוכרים. כמו כן, ממליצים להצניע/לחסום/להסיר תכנים המעידים על שירות במערכות הביטחון, לרבות צה"ל, מחשבונות ברשתות החברתיות.

"אנו מבקשים לחדד ביתר שאת את הסיכון בפרסום/שיתוף תכנים באופן נרחב ברשתות חברתיות (פייסבוק, טלגרם, ווטסאפ, אינטסגרם, טיקטוק וכו') המעידים על שייכות/פעילות בכוחות הביטחון של ישראל (סדיר, מילואים, קבע וכו'). פרסומים אלה מגבירים את הסיכון כי הגורם שפרסם את התוכן או לחלופין מופיע בו, יסומן על ידי גורמים שונים כיעד לפגיעה" הוסיפו והזהירו. "לכן, אנו ממליצים שלא להעלות לרשתות חברתיות, בשום צורה, תכנים המעידים על שירות בכוחות הביטחון, פעילות מבצעית או תכנים דומים, כמו גם מיקומים בזמן אמת. כמו כן, אנו מחדדים בפני הציבור את הסכנות במתווי שיטוי וחטיפה. נדרש לגלות ערנות כלפי פניות חדשות מצד גורמים שאינם מוכרים, בדגש על התווך הרשתי ואנשי עסקים שעיקר פעילותם בחו"ל".

המדינות האסורות לנסיעה:

במטה לביטחון לאומי הוסיפו והזכירו את החשיבות בהימנעות מהגעה למדינות אסורות, זאת לאור סכנת חיים ממשית לישראלים השוהים במדינות הללו:

א. עיראק – כולל החבל הכורדי (הגעה אסורה על פי חוק)

ב. תימן (הגעה אסורה על פי חוק)

ג. איראן (הגעה אסורה על פי חוק)

ד. סוריה (הגעה אסורה על פי חוק)

ה. לבנון (הגעה אסורה על פי חוק)

ו. ערב הסעודית (הגעה מוגבלת על פי החוק)

ז. בנגלדש

ח. סומליה

ט. פקיסטן

י. אפגניסטן

יא. לוב

יב. אלג'יריה

יג. ירדן

יד. מצרים – כולל חצי האי סיני

טו. טורקיה

"למען הסר ספק, באם קיים חשש שנחשפתם לאיום מצד גורמי טרור במדינה בחו"ל, עליכם לעדכן בראש ובראשונה את שירותי הביטחון המקומיים של המדינה בה אתם שוהים, ולאחר מכן את מוקד אזהרות המסע של המטה לביטחון לאומי" סיכמו. "כמו כן, לטובת עדכונים/בכל שאלה הנוגעת לסכנות הטרור כלפי ישראלים בחו"ל ניתן לפנות למוקד אזהרות המסע של המל"ל. לשאלות/אירועים בסוגיות נוספות, כגון אנטישמיות, ביטחון אישי בהקשרי פשיעה, שירותי בריאות וסוגיות קונסולריות, יש לפנות למוקד משרד החוץ".