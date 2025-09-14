בריאיון ששודר באיראן הודה שר החוץ עראקצ'י כי האורניום המועשר קבור תחת הריסות מתקני הגרעין; בנוסף, הוא זומן לפרלמנט האיראני לתת הסברים על ההסכם עם סבא"א

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, פרסם פוסט ברשת X (לשעבר טוויטר), שבו הזהיר את מדינות אירופה כי הפעלת מנגנון הסנאפבק נגד טהרן תוביל לכך ש"יאבדו את הכול".

עראקצ'י שב ופקפק בזכות החוקית והמוסרית של המדינות האירופיות להפעיל את המנגנון, שמאפשר חידוש אוטומטי של סנקציות נגד איראן במקרה של הפרת הסכם הגרעין.

בד בבד, בריאיון ששודר אתמול באיראן, הודה עראקצ'י כי האורניום המועשר של טהרן קבור תחת הריסות מתקני הגרעין.

עוד אתמול, זומן שר החוץ למג'לס האיראני (הפרלמנט) לצורך מתן הסברים בנוגע להסכם בין איראן לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א).