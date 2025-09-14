בניגוד לשמועות בחודשים האחרונים לפיהם ראש עיריית ירושלים משה ליאון מתכונן להתמודד לנשיאות המדינה, הבוקר הכחיש את הדברים ואף רמז לכך כי מתכונן להתמודד לכהונה נוספת לראשות העיר.
בטקס הרמת כוסית שנערך הבוקר בכיכר ספרא בהשתתפות מנהלים וחברי מועצת העיר ירושלים, נפרד ראש העיר ממנכ"ל העירייה היוצא איציק לארי, וקיבל בברכה את המנכ"לית הנכנסת אריאלה רג'ואן.
בדבריו אמר לה ראש העיר: "תדעי אנחנו הולכים לעבוד יחד לפחות בשמונה השנים הבאות". בכך רמז כי אינו הולך להתמודד לנשיאות המדינה, שהבחירות אליהן צפויות להיערך בעוד כשלוש שנים, בשנת 2028, ומנגד הוא מתכנן להמשיך ולהתמודד לכהונה נוספת כראש העיר בבחירות הבאות שצפויות להתקיים גם הם באותה שנה.
