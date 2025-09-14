חטיבת האש 282 חיסלה מעל 20 מחבלים ברצועת עזה במהלך החודש האחרון – בהם מחבלים שחדרו לישראל והשתתפו בטבח ב-7 באוקטובר, כולל מפקד חוליה שפשט על קיבוץ עלומים

דובר צה"ל הודיע היום (שבת) כי במהלך פעילויות מבצעיות של כוחות צה"ל בחודש האחרון, חוסלו למעלה מ-20 מחבלים ברצועת עזה, בהם מפקדי שטח בארגון הטרור חמאס.

את הפעילות ביצעו כוחות חטיבת האש 282, שפעלו במוקדים שונים ברחבי הרצועה. בין המחבלים שחוסלו: יוסף מחמוד מוחמד ג'ומעה, ראש חוליית מחבלים בחמאס, אשר פשט לקיבוץ עלומים והשתתף בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר.

על פי צה"ל, ג'ומעה היה אחראי לתכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד מדינת ישראל וכוחות צה"ל במהלך הלחימה.

בצה"ל ציינו כי בין המחבלים שחוסלו החודש היו גם כאלה שהשתתפו בפשיטות לשטח ישראל ובטבח שאירע ביישובי העוטף.

"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול ברצועה נגד תשתיות טרור, במטרה להגן על אזרחי מדינת ישראל", נמסר.