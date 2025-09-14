אשת התקשורת והעיתונאית, אילה חסון, התייחסה הבוקר לחשיפה הדרמטית שלה לפיה בבוקר השבעה באוקטובר מסוק קרב חג מעל שיירת טנדרים של מחבלי חמאס בעוטף עזה, ולא ירה לעברם, מה שאפשר להם להמשיך לרצוח ולחטוף יהודים מיישובי העוטף.
הבוקר, בראיון לרדיו 'גלי ישראל', אמרה חסון: "מה יש להתלבט? מי לא הבין שמדובר במחבלים? הטנדרים כזכור היו פתוחים, עם מקלעים וטילים, זה היה מאוד ברור שמדובר במחבלים".
היא הוסיפה כי "אם המסוק היה יורה, המחבלים הללו לא היו מגיעים לקיבוצים".
עוד אמרה חסון: "האירוע הזה תוחקר בצורה מאוד צנועה בחיל האוויר ולא מתוחקר כמו שצריך. עם תחקירים כאלה רוצים להגיע לאמת? אם ימשיכו אם התחמנות הזו והשקרים האלה – זה דבר גרוע, זה מצמרר".
7 תגובות
1 דיונים
Eden
מה לא עושים כדי להכשיל את ממשלת הימין? אפילו הורסים את המדינה( אוי שכחנו שהשמאל גם הוא גר שם)10:37 14.09.2025
סקפטי מאוד
לכן דרושה ועדת חקירה ממלכתית שחסון והספונסרים שלה מתנגדים לה.10:36 14.09.2025
ענת
אם הגברת חסון מתדלקת כבר שנה וחצי שהיתה בגידה.... הנה עוד נסיון. המסוק כנראה לא ירה היות וזה היה בבילבול הגדול הראשוני שלא הבינו בכלל מה קורה. צריך לחקור למה...
אם הגברת חסון מתדלקת כבר שנה וחצי שהיתה בגידה.... הנה עוד נסיון. המסוק כנראה לא ירה היות וזה היה בבילבול הגדול הראשוני שלא הבינו בכלל מה קורה. צריך לחקור למה לא ירו בוודאי אבל גם אם הממשלה היתה יוצאת למבצע לפני 3 שנים כפי שהומלץ לה על ידי ראשי הביטחון אז כל האירוע היה נחסך מאיתנו.המשך 10:53 14.09.2025
