אילה חסון חשפה אמש כי בבוקר השבעה באוקטובר מסוק קרב חג מעל שיירת מחבלי חמאס ולא ירה לעברם: "אם המסוק היה יורה, המחבלים הללו לא היו מגיעים לקיבוצים"

אשת התקשורת והעיתונאית, אילה חסון, התייחסה הבוקר לחשיפה הדרמטית שלה לפיה בבוקר השבעה באוקטובר מסוק קרב חג מעל שיירת טנדרים של מחבלי חמאס בעוטף עזה, ולא ירה לעברם, מה שאפשר להם להמשיך לרצוח ולחטוף יהודים מיישובי העוטף.

הבוקר, בראיון לרדיו 'גלי ישראל', אמרה חסון: "מה יש להתלבט? מי לא הבין שמדובר במחבלים? הטנדרים כזכור היו פתוחים, עם מקלעים וטילים, זה היה מאוד ברור שמדובר במחבלים".

היא הוסיפה כי "אם המסוק היה יורה, המחבלים הללו לא היו מגיעים לקיבוצים".

עוד אמרה חסון: "האירוע הזה תוחקר בצורה מאוד צנועה בחיל האוויר ולא מתוחקר כמו שצריך. עם תחקירים כאלה רוצים להגיע לאמת? אם ימשיכו אם התחמנות הזו והשקרים האלה – זה דבר גרוע, זה מצמרר".