לקראת תקיפה נוספת: דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, פרסם כעת (ראשון) הוראת פינוי לתושבי מספר אזורים בעיר עזה, בדגש על מגדל "כות'אר" בשכונת רימאל הדרומית. בדבריו הזהיר כי צה"ל יתקוף בקרוב את המגדל.
"זו אזהרה דחופה לכל מי שטרם התפנה מאזור נמל עזה ושכונת רימאל הדרומית בבלוקים 727, 786, 787 ו-788, ובפרט ממגדל כות'אר המסומן באדום, ומאוהלים הסמוכים לו ברחוב דמשק" נמסר. "צה"ל עתיד לתקוף בקרוב את המבנה בעקבות הימצאות תשתיות טרור של חמאס בתוכו או בקרבתו".
עוד הובהר כי "למען שלומכם אתם נדרשים להתפנות באופן מיידי מהמרחב דרומה אל המרחב ההומניטרי באלמוואסי ובחאן יונס".
זו הפעם השלישית שבה צה"ל מודיע על תקיפת מגדל רב קומות בעיר עזה מאז תחילת התמרון הקרקעי של מבצע "מרכבות גדעון ב'". ביום רביעי האחרון הותקף מגדל "טייבה 2" בשכונת רימאל, ו-4 ימים לפני כן הותקף בניין רב קומות בעיר עזה ששימש את חמאס לאיסוף מודיעין והצבת עמדות תצפית על כוחות צה"ל. על פי הדיווחים, בסביבת המבנה הוטמנו מטעני חבלה ותחתיו הוקמה תשתית תת-קרקעית שממנה הופעלה פעילות טרור.
אנשים פה חושבים שישראל אימפריה .... בפועל בלי הנשק האמריקאי, אין למדינה סכויי של שבוע ... ואם סנקציות כלכליות של אירופה זה יקח חודשיים עד לקריסה ... אלוהים כבר הפסיק לשלוח מן מהשמיים ...
לישראל אין אסטרטגיה... אין מדיניות ... אין חזון ... אין אופק ... אנחנו גם אוכלים את הדגים הרקובים וגם מגורשים מהעיר ... הבידוד שהממשלה הזו הביאה עלינו , הוא כזה...
לישראל אין אסטרטגיה... אין מדיניות ... אין חזון ... אין אופק ... אנחנו גם אוכלים את הדגים הרקובים וגם מגורשים מהעיר ... הבידוד שהממשלה הזו הביאה עלינו , הוא כזה , שכל קיימנו תלוי באדם אחד בלתי צפוי , טראמפ ... ברגע שהוא חס ושלום מתהפך עלינו , ישראל לא תחזיק מעמד שבוע ...המשך 10:33 14.09.2025
