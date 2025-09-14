אשת התקשורת האהובה, צופית גרנט, התרגשה עד דמעות במופע הבכורה של בנה דניאל: "שלוש שנים שאני רואה אותו בונה את החלום שלו, הלב שלי מתפוצץ מגאווה"

רגע מרגש במיוחד עבר על צופית גרנט, כשבנה דניאל גרנט השיק את מופע הבכורה שלו, והוכיח שהוא לא רק בן של, אלא כישרון מוזיקלי בפני עצמו.

צופית שיתפה ברשתות החברתיות קטעים מההופעה הראשונה של דניאל, שהתקיימה ב"גיטר לופט", ולא חסכה במילים חמות: "כמעט שלוש שנים אני מלווה את הילד שלי מתפתח אל תוך החלומות שלו. חשוף עד כאב, בועט, אמיץ. ובעיקר, כישרון ענק".

לדבריה, דניאל תמיד נחשב לבדחן של המשפחה, וכבר היו שציפו לראות אותו פורץ דווקא כסטנדאפיסט. אבל הוא בחר להקשיב ללב ולעקוב אחרי החלום האמיתי שלו – מוזיקה. "לכתוב. לשיר. לבעוט את הבפנים שלו החוצה", כתבה האם הנרגשת.

גרנט סיפרה כי במהלך ההופעה הפתיע דניאל את הקהל כשהעלה לבמה את אחותו רומי לדואט מרגש. "רגע שאין לו אח ורע", תיארה צופית. "זה בדיוק מה שהורים מאחלים, זוג אחים אוהבים, מחוברים, מפרים אחד את השנייה".

צופית לא שכחה להודות לשורה של אנשים שליוו את בנה בדרך: המפיק המוזיקלי בן שופן, הסוכנת זוהר יעקובסון, בת הזוג לור, המוזיקאי גדי גידור, המנטור שולי, וכמובן – אברם גרנט, אביו של דניאל, אברם גרנט: "אין עליך בעולם. תומך, מאמין, מעריץ את האדמה שהילדים שלו דורכים עליה".

לסיום, הזמינה צופית את העוקבים להיכנס לספוטיפיי וליוטיוב ולשמוע את השירים של דניאל: "ובעזרת השם – נתראה בהופעות הבאות".