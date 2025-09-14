אולמרט לא חוזר בו מהריאיון לאל-ג'זירה בו אמר כי הוא מצטער על הפגיעה בבני משפחתו של ח'ליל אל-חיה, בכיר החמאס, במהלך התקיפה הישראלית בקטאר שבוע שעבר

ראש הממשלה והאסיר לשעבר, אהוד אולמרט, לא חוזר בו מהדברים שאמר אמש בראיון לרשת אל-ג'זירה. בראיון אמר כי הוא "מצטער על מות בנו של ח'ליל אל-חיה".

בראיון שנתן הבוקר לאתר N12 נשאל אולמרט מפורשות אם דבריו הוצאו מהקשרם או אם לחילופין הוא חוזר בו לאור הסערה שהדברים חוללו בארץ. בדבריו הבוקר השיב כי אינו חוזר בו מהדברים, שכן לפי דעתו "אני לא חושב שנכון לחסל בני משפחה של מחבלים". מנגד הוסיף כי הוא מאמין שכן נכון לחסל את בכירי חמאס חו"ל אך לא באופן, בזמן ובמקום שבו זה נעשה: "⁠באותו הריאיון אמרתי שכל אנשי צוות המשא ומתן של חמאס הם טרוריסטים ולכן הם בני מוות והייתי מחסל אותם. אבל לא בעיצומו של משא ומתן, כשהם הנושאים והנותנים לשחרור החטופים, ולא בקטאר בעת שהיא מסייעת למשא ומתן הזה, ומשלחות שלנו באות ויוצאות משם".

בראיון אמש לרשת אל-ג'זירה הביע כאמור צער על מותם של "חפים מפשע" – בני משפחתו של חליל אל-חיה. "אני מצטער על מות בנו של ח'ליל אל-חיה, המאם, בתקיפה הישראלית בקטאר. ילד לא צריך להיות קורבן… הוא לא היה צריך להיות קורבן לשום דבר וגם אשתו שנפגעה. אנחנו נלחמים בטרור והם ייענשו כשיגיע הזמן, אבל המשפחה היא עניין אחר", אמר ראש הממשלה לשעבר.

בנוסף להבעת הצער על מות בנו של אל-חיה, אמר אולמרט בראיון: "הרג צוות המשא ומתן מראה על חוסר רצון לנהל משא ומתן ועל חוסר רצון לשחרר את החטופים. כל אנשי חמאס צריכים להיענש – אבל התקיפה בדוחא לא הייתה במקום הנכון או בזמן הנכון".

כזכור, אמש התבטא נתניהו ואמר כי ישראל תגיע לבכירי החמאס בכל מקום, שכן הם המכשול העיקרי לקיומה של עסקת חטופים. בדבריו רמז על כך שהפעולה בקטאר בשבוע שעבר לא השיגה את מטרתה וכי בכיר החמאס לא חוסלו.