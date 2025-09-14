מקבץ חצבים מרהיב בחוף דור ורגיעה בטמפרטורות מאותתים על סוף הקיץ. בשירות המטאורולוגי צופים ירידה משמעותית כבר בימים הקרובים – עם שיא של 26 מעלות בלבד בהרי המרכז

השירות המטאורולוגי פרסם עדכון שמבשר חדשות מרעננות לפיו הסתיו כבר ממש מעבר לפינה. על אף שחצב בודד לא בהכרח מעיד על חילופי עונות, בישרות המטאורולוגי פרסמו מראה מרהיב של מקבץ חצבים פורח בחוף דור, שתועד בעדשתו של אילן ביגן, וציינו כי זה כבר סימן ברור לשינוי באוויר.

לדברי השירות המטאורולוגי, השבוע צפויה ירידה ניכרת בטמפרטורות, שתורגש במיוחד באמצע השבוע. במרכז הארץ, ובייחוד באזור ירושלים וההרים, צפויות הטמפרטורות לרדת עד ל-26 מעלות בלבד, נתון שלא נרשם כבר מעל לחצי שנה.

הירידה בטמפרטורות, בשילוב עם פריחת החצבים, עשויה לסמן עבור רבים את סיומו של הקיץ הישראלי – שהיה ארוך, לח ועמוס גלי חום – ותחילתו של הסתיו.