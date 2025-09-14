לדברי ברסלר: "בפעם הקודמת שהשתלטה על הנהגת עם ישראל כת קנאית מהסוג הנוכחי, זה נגמר בזה שאדריאנוס החריב את יהודה ושינה את שמה לפלסטין. כל זאת אחרי שנשפך דם רב".

ברסלר ציינה כי "כאשר מבינים את הדינמיקה של כתות מהסוג הזה, מבינים שההקשר הזה לימינו אנו ולהחלטת האו"ם היום איננו מקרי".

כאמור, העצרת הכללית של האו"ם אישרה ביום שישי האחרון את "הצהרת ניו יורק" – יוזמה של צרפת וסעודיה הקוראת לקדם את פתרון שתי המדינות. ההצהרה עברה ברוב גדול של 142 מדינות שתמכו, לעומת 10 שהתנגדו ו-12 שנמנעו.

המסמך, שאושר במסגרת ועידת ניו יורק שהתקיימה ביולי האחרון, מתמקד בדרכים לקידום הסכם לסיום הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ומציג תכנית פעולה שמטרתה, לדברי היוזמים, להוביל ל"הקמת מדינה פלסטינית במסלול בלתי הפיך".