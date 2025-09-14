הריאליטי של רשת מוביל את ערב הצפייה בפער גדול, חדשות 12 בראש מהדורות הערב, וערוץ 14 ממשיך לייצר נוכחות, בעיקר עם "הפטריוטים"

רייטינג: גם אתמול (שלישי) חדשות 12 שמרה על המקום הראשון בטבלת הרייטינג עם 14.7%, בפער ניכר משאר המתחרים. חדשות 13 הסתפקה ב-6.1%, ואילו חדשות 14 השיגה 4.4%, מעט יותר מ-חדשות כאן 11 שעמדו על 4.2%. בתחתית הטבלה: i24News עם 0.8% בלבד.

ברצועת הפריים טיים, "האח הגדול" (רשת) ממשיך להוכיח את כוחו עם 23.6%, הרבה מעל כל תכנית אחרת ששודרה באותה שעה.

מולו, הריאיון עם גידי גוב בקשת 12 רשם 12.9%. "הפטריוטים" בערוץ 14 משכה 7.2%, ו"פגישה עם רוני קובן" בכאן סיימה את הערב עם 3.6%.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . תרצה הרעילה את נשיא המדינה (מתוך האח הגדול, רשת 13)

בלייט נייט, הריאיון עם זוכה "האח הגדול" ברשת גרף 14.8%, גם כאן בפער ניכר מהמתחרים. "אברי וג׳קי" בקשת 12 הסתפקו ב-4.4%, ואילו "חדשות הלילה" בערוץ 14 השיגה 3%. בתחתית: "טאבו" בהנחיית חנוך דאום של כאן עם 1.1% בלבד.