ראש מועצת שומרון יוסי דגן הודיע כי בשומרון ינציחו את צ'ארלי קירק, אוהב שנרצח בשבוע שעבר: "אוהב ישראל ענק ושותף אמיתי של ההתיישבות"

ראש מועצת שומרון יוסי דגן הודיע היום (ראשון) כי בשומרון ינציחו את צ'ארלי קירק, אוהב שנרצח בשבוע שעבר. דגן חשף כי הם היו אמורים לקיים יחד ארוע תמיכה – ואמר כי קירק היה פועל למען הריבונות: "אוהב ישראל ענק ושותף אמיתי של ההתיישבות. היה בוודאות פועל לתמיכה בארה"ב בריבונות".

דגן הודיע הבוקר באופן רשמי כי המועצה האזורית שומרון תנציח בשומרון את צ'ארלי קירק, הסופר ואושיית המדיה השמרני ואוהב ישראל הגדול, אשר נרצח בכנס סטודנטים באוניברסית יוטה בארה"ב לפני 4 ימים. בתקופה הקרובה תודיע המועצה האזורית שומרון, בתיאום עם חבריו של צ'ארלי קירק וידידי השומרון בארצות הברית, על המיקום ולוח הזמנים להנצחה הרשמית.

דגן ספד לצ'ארלי קירק, שהיה ידוע באהבתו לישראל בכלל ולהתיישבות ביהודה ושומרון בפרט, וחשף כי קירק היה אמור לקיים יחד איתו ארוע תמיכה משותף בחודשים הקרובים. בדבריו הדגיש דגן את אהבתו של קירק ליהודה ושומרון ולהתיישבות היהודית במרחביה:

"הרצח הנפשע של צ'ארלי קירק הוא בשורה נוראה ואבדה עמוקה. צ'ארלי היה אוהב גדול של מדינת ישראל, ושותף אמיתי של מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון. בתקופה הקרובה היינו צפויים לקיים יחד ארוע תמיכה משותף.

"הוא הקדיש את חייו להגשמת האמונה בטוב ולקידום ערכים אצל צעירים, חיים שנגדעו באכזריות על ידי אוייבי החירות הנושאים לשקר את שם הליברליזם. קירק תמך בישראל ובהתיישבות והתבטא פעמים רבות בעד ההתיישבות ביהודה ושמרון. הוא אמר: 'יהודה ושומרון היא מולדתם החוקית של היהודים' והתנגד בתוקף להקמת 'מדינה פלשתינית'. באחד מהדבייטים שערך אמר שלנוצרים יש 'חובה מיוחדת' לכבד יהודים".

"קולו הבהיר והצלול יחסר לארצות הברית, לישראל ולעולם כולו. אין לי ספק שהיה מברך – בפה מלא – על החלת ריבונות מלאה בשטחי יהודה ושומרון והיה פועל בוודאות לחיזוק התמיכה בכך. הרצח הנפשע שלו הוא אבדה גדולה לארצות הברית, למדינת ישראל – ולכל העולם החופשי שנלחם על ערכיו. העולם החופשי ימשיך בדרך" – הבטיח דגן.