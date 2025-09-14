עיריית חיפה מחמירה את האכיפה על חיוב כתיבת עברית על כל שלט עסקי בעיר. ראש העיר יונה יהב אמר: "בניגוד לחוק העזר העירוני, יש יותר מדי שלטים שאין בהם ולו אות אחת בעברית, וזה בלתי נסבל בעיניי שכך יהיה במדינת ישראל"
עיריית חיפה נערכת להגברת האכיפה של חוק העזר העירוני המחייב הצגת כיתוב בעברית בכל שילוט עסקי בעיר, גם כאשר נעשה שימוש בשפות נוספות. במסגרת המהלך, תבצע העירייה סקר שילוט רחב היקף שימפה את כלל השלטים ברחבי העיר, והנתונים ישמשו בסיס להמשך תהליכי האכיפה. בנוסף, הדרישה לשילוט בעברית תבוא לידי ביטוי גם במסגרת תנאי הרישוי לעסקים.
הצעד מגיע בהמשך להנחייתו של ראש העיר חיפה, יונה יהב, בישיבת מועצת העיר האחרונה. יהב: "הוריתי לגורמים המקצועיים בעיריית חיפה לאכוף ביתר שאת אי-עמידה בדרישות החוק, כולל התנייה של מתן רישיון עסק בכך שעל שלט תופיע השפה העברית. יש יותר מדי שלטים שאין בהם ולו אות אחת בשפה העברית, וזה בלתי נסבל בעיניי שכך יהיה במדינת ישראל – ולא רק בשל העובדה שזה קורה בניגוד לחוק עזר עירוני".
מטרת המהלך היא להבטיח את מקומה המרכזי של השפה העברית במרחב הציבורי בעיר, תוך שמירה על לשון החוק.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
1 דיונים
שפוי אחד
יותר מדי דברים לא טובים קורים בחיפה מאז נבחר יהב שוב לתפקיד. אף אחד לא יכול להכריח עסק לכתוב בלוגו שלו שם בעברית. ניסו את זה בכמה רשויות בארץ זה לא עובד...
יותר מדי דברים לא טובים קורים בחיפה מאז נבחר יהב שוב לתפקיד. אף אחד לא יכול להכריח עסק לכתוב בלוגו שלו שם בעברית. ניסו את זה בכמה רשויות בארץ זה לא עובד ורק גורם להתססה.המשך 09:41 14.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יניב
בתגובה ל: שפוי אחד
אין ערבים אין פיגועים09:55 14.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אוריציו
בתגובה ל: שפוי אחד
שתהיה התססה , מספיק לפחד זאת מדינת היהודים ?09:59 14.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שפוי אחד
יותר מדי דברים לא טובים קורים בחיפה מאז נבחר יהב שוב לתפקיד. אף אחד לא יכול להכריח עסק לכתוב בלוגו שלו שם בעברית. ניסו את זה בכמה רשויות בארץ זה לא עובד...
יותר מדי דברים לא טובים קורים בחיפה מאז נבחר יהב שוב לתפקיד. אף אחד לא יכול להכריח עסק לכתוב בלוגו שלו שם בעברית. ניסו את זה בכמה רשויות בארץ זה לא עובד ורק גורם להתססה.המשך 09:41 14.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יניב
בתגובה ל: שפוי אחד
אין ערבים אין פיגועים09:55 14.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אוריציו
בתגובה ל: שפוי אחד
שתהיה התססה , מספיק לפחד זאת מדינת היהודים ?09:59 14.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר