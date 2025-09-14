הלווייתו של צ'ארלי קירק תתקיים ב-21 בספטמבר בעיר גלנדייל שבאריזונה, כשהציבור נקרא "לחגוג ולהנציח את חייו המיוחדים ומורשתו של אגדה אמריקנית". הנשיא דונלד טראמפ אישר כי ישתתף בהלוויה

הלווייתו של פעיל הימין האמריקני צ'ארלי קירק, שנורה למוות בסוף השבוע האחרון, תתקיים ב-21 בספטמבר באריזונה. כך הודיעו הלילה (ראשון) בארגון "Turning Point USA" שהוקם על ידיד קירק.

על פי התכנון, ההלווייה תתקיים באצטדיון "סטייט פארם" בעיר גלנדייל, ותתחיל בשעה 11:00 בבוקר (לפי שעון מקומי, 20:00 שעון ישראל). גופתו של קירק הועברה בסוף השבוע האחרון מיוטה לאריזונה, והוא יובא למנוחות בבית העלמין בעיר שבה התגורר יחד עם אשתו ו-2 ילדיו. בהודעה על ההלוויה הציבור נקרא "לחגוג ולהנציח את חייו המיוחדים ומורשתו של אגדה אמריקנית, שחייו היו עדות לאמונה, אומץ ונחישות".

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שכבר הודיע כי יעניק לקירק את אות החירות הנשיאותי, אמר כי ישתתף בהלווייה – כשציין כי "בני משפחתו ביקשו שאגיע, ונראה לי שיש לי חובה מוסרית להיות שמה". לצד טראמפ, בכירים נוספים מהבית הלבן צפויים להשתתף בהלוויה גם כן, ביניהם סגן הנשיא ג'יי די ואנס ומזכיר המדינה מרקו רוביו.