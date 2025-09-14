מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נחת בישראל לביקור מדיני: "אציג את עמדות הנשיא טראמפ – הוא רוצה שחמאס יובס, שהמלחמה תסתיים, שכל החטופים ישובו הביתה – ושהכל יקרה בו זמנית"

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נחת הבוקר (ראשון) בישראל, לביקור מדיני שבו ייפגש עם בכירי הממשלה. לפני צאתו מוושינגטון, רוביו התייחס לעמדת ארה"ב בנוגע למלחמה בעזה והנושאים שצפויים לעלות בפגישותיו.

"מערכת היחסים בין ארה"ב לישראל חזקה מאד, ותמשיך להיות חזקה. הנשיא רוצה שהמלחמה הזו תסתיים, והוא רוצה שכל 48 החטופים – החיים והמתים – ישוחררו" אמר רוביו. "ברור שאנחנו מוטרדים אחרי אירועי השבוע האחרון, הוא לא אהב את איך שזה קרה והביע את דעתו על כך בפומבי. יש חשש שזה ישפיע על המגעים לשחרור החטופים, להיפטר מחמאס, ולסיים את המלחמה. זו העדיפות של הנשיא טראמפ. אבל זה לא ישפיע על היחסים שלנו עם ישראל".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . מזכיר המדינה מרקו רוביו נוחת בישראל (צילום: זיו סוקולוב\שגרירות ארה"ב)

לדבריו, "אני חושב שיש לנו השפעה על הדברים, כי עבדנו ביחד הרבה זמן. אני הולך להציג את העמדות של הנשיא – שהוא רוצה שחמאס יובס, שהמלחמה תסתיים, שכל החטופים ישובו הביתה – ושהכל יקרה בו זמנית. הוא רוצה את כל החטופים משוחררים עכשיו, לא 5 ואז עוד 10 וכן הלאה".

כשנשאל על הדעה של ארה"ב לגבי הרחבת המלחמה וכיבוש העיר עזה, רוביו אמר כי "עדיף שלא ניכנס לזה. אני רק אגיד שהנשיא רוצה שזה ייגמר, ושחמאס כבר לא יהיה איום כדי שנוכל לעבור לשלב הבא – שבו נדון בשאלה איך בונים מחדש את עזה, איך שומרים על ביטחון ישראל, ואיך מוודאים שחמאס או כל ארגון כמוהו אף פעם לא ישוב לשלטון. יש עוד הרבה עבודה קשה שצריכה להיעשות. אנחנו רק רוצים לדעת מה יקרה בהמשך".

כאמור, רוביו צפוי לנחות בישראל היום, כשלצד הפגישות המדיניות הוא צפוי גם להגיע לכותל המערבי וכן להשתתף בטקס חנוכת "דרך עולי הרגל" בעיר דוד. מזכיר המדינה ייפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, וככל הנראה גם עם נשיא המדינה יצחק הרצוג, שר החוץ גדעון סער, ונציגי משפחות החטופים. בתום ביקורו רוביו יטוס ללונדון, שם יצטרף לביקורו המדיני של הנשיא דונלד טראמפ.