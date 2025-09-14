האנטישמיות באירופה: שלושה פלסטינים תקפו הלילה (בין שבת לראשון) בכיכר סינטגמה שבמרכז אתונה, בירת יוון תייר ישראלי בן 29 שנפצע באורח קל ותיירת ישראלית בת 30. כך על פי הדיווח בישראל היום.
כל המעורבים הובאו לחקירה במשטרה. על הפלשתינים נמצאו מוטות ודגלי פלשתין. "בשעות הערב של היום, בכיכר סינטגמה מול אנדרטת החייל האלמוני, אירע עימות בין חמישה זרים. שני אזרחי ישראל – אישה בת 30 וגבר בן 29 – התעמתו עם שלושה גברים אזרחי פלשתין בני 27, 26 ו-25". משטרת אתונה עדכנה כי אחרי השלמת החקירה יפורסם עוד מידע.
כיכר סינטגמה היא הכיכר המרכזית של אתונה,, ליבם של חיי המסחר והחיים הפוליטיים של יוון. אתר נמצאות תחנת המטרו "סינטגמה" וכן תחנותיהם של החשמלית, הטרוליבוס ושל קווי אוטובוס רבים. בחלק הצפוני של הככר תחנת קו האוטובוס המחבר את מרכז אתונה עם נמל התעופה הבינלאומי "וניזלוס" של העיר
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
דני
מתי כבר נפסיק לראות בעיתון כל בוקר איזה נזק אחר בנימין נתניהו הנואף הזה עשה היום למדינת ישראל.08:12 14.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר