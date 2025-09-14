תאונת דרכים שבה היה מעורב אוטובוס ובו מטיילים ישראלים התרחשה בוויאטנם ככל הידוע, מצבם של כל שמונת הישראלים שהיו באוטובוס במצב קל-בינוני

תאונת דרכים התרחשה בוויאטנם הלילה (בין שבת לראשון. בתאונה היה מעורב אוטובוס ובו מטיילים ישראלים. ככל הידוע, מצבם של כל שמונת הישראלים שהיו באוטובוס במצב קל-בינוני כך על פי הדיווח של חדשות 12. התאונה אירעה במחוז קואנג נאי שבמרכז-דרום וייטנאם.

אמש שרה צ'רקסוב סבתא של המתמודד באח הגדול ארז איסקוב, שהעפיל לשלישיית הגמר, נהרגה בתאונת דרכים בדרכה להקרנה של הגמר באור עקיבא. היא פונתה במצב קשה לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם נקבע מותה.

עוד באותו נושא בדרך לצפייה בגמר האח הגדול: סבתא של ארז איסקוב נהרגה 22:57 | חדשות סרוגים 9 0 😀 👏

ממד"א נמסר: "בשעה 20:49 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב שרון על הולכת רגל שנפגעה מרכב בשדרות הנשיא וייצמן באור עקיבא. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי וביצעו פעולות החייאה באישה כבת 60 במצב אנוש תוך פעולות החייאה עם חבלה רב מערכתית".