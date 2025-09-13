ברוך דיין האמת. בגיל 94 הלך לעולמו הרב משה חיים דימנטמן זצ"ל, שהיה ר"מ בישיבת כרם ביבנה כ-40 שנה.
הרב נולד בירושלים, בשכנות לרב אברהם שפירא (לימים ראש ישיבת מרכז הרב), שגם היה חברותא שלו. הוא החל ללמד בישיבת כרם ביבנה בשנת 1960 והמשיך ללמד במשך יותר מ-40 שנה. שיטת הלימוד שלו הייתה חקירות והבנת הסוגיה לעומקה.
מבין תלמידיו ניתן למנות את הרב הראשי לישראל הרב קלמן בר ואת חבר בית הדין הרבני הגדול בירושלים, ואב"ד בית הדין הרבני בבאר שבע לשעבר – הרב ציון לוז.
בהמשך כיהן גם לתקופה קצרה כראש ישיבת שילה ושימש כעורך באנציקלופדיה התלמודית.
בנו הרב מוטי משמש כראש מכון ההוראה בישיבת כרם ביבנה ובישיבת רמת גן. נכדו יהודה הי"ד נרצח בפיגוע בחומש.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
שלומי
ברוך דיין האמת22:02 13.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
איתן
ברוך דיין האמת וואי על דאבדין . תלמיד חכם עצום ואהוב על הבריות אבידה גדולה לעם ישראל22:33 13.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משה, ק
ברוך דיין האמת אבידה גדולה בעולם הישיבות העמיד דור של תלמידים בשיעורים המיוחדים שהיה מעביר מתוך עמקות ומתיקות בלימוד התורה,22:54 13.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יואל אליצור
זכיתי ללמוד מפיו שעור יומי. לימוד התורה אצלו היה מלא חיים ורעננות. יהי זכרו ברוך.22:58 13.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יואל אליצור
זכיתי ללמוד מפיו שעור יומי. לימוד התורה אצלו היה מלא חיים ורעננות. יהי זכרו ברוך.22:58 13.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משה, ק
ברוך דיין האמת אבידה גדולה בעולם הישיבות העמיד דור של תלמידים בשיעורים המיוחדים שהיה מעביר מתוך עמקות ומתיקות בלימוד התורה,22:54 13.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
איתן
ברוך דיין האמת וואי על דאבדין . תלמיד חכם עצום ואהוב על הבריות אבידה גדולה לעם ישראל22:33 13.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שלומי
ברוך דיין האמת22:02 13.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר